La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha anunciado la publicación este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la orden con las primeras líneas de ayudas del Plan Ecovivienda, el programa de la Junta de Andalucía para gestionar los fondos Next Generation en materia de vivienda, como se ve en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital. Con esta orden, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio pone a disposición de los ayuntamientos 233 millones de euros que beneficiarán a casi 7.000 hogares andaluces: 60 millones para la rehabilitación de edificios en barriadas y 173 millones para la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible, con una primera anualidad de 86,5 millones de euros.

Marifrán Carazo, que ha atendido a los medios junto al delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Pablo García; el delegado territorial de Fomento, Antonio Granados, y el director general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Juan Carlos del Pino, ha manifestado que esta orden supone "el comienzo de una inversión histórica en vivienda", con 373 millones de euros que ha recibido Andalucía de los fondos europeos Next Generation para impulsar en los próximos años actuaciones en 33.000 hogares. Unas actuaciones que "no sólo mejorarán las condiciones de vida de los andaluces, sino que además generarán 24.000 empleos directos en el sector de la construcción y reducirán las emisiones de CO 2 a la atmósfera en 100.000 toneladas al año". Además, también ha destacado la influencia que tendrán estas actuaciones en el bolsillo de las familias, ya que "pueden acarrear una reducción del 50 por ciento de la factura de la luz, una gran noticia ante el aumento descontrolado del precio de la luz".

La consejera también ha indicado que la llegada de estos fondos permite "continuar la senda iniciada en esta legislatura, donde se ha dado un giro a las políticas de vivienda", con las que se han empleado 668 millones de euros en materia de vivienda en sólo tres años. Marifrán Carazo ha recordado que, antes de estas líneas de ayudas, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha 25 áreas para la rehabilitación de 6.286 viviendas en toda Andalucía, además de lanzar tres convocatorias del programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler, con la que se han concedido 80 millones de euros en ayudas a promotores públicos y privados para la construcción de 3.000 nuevas viviendas.

Con esta orden, los ayuntamientos tendrán un plazo de dos meses para presentar sus propuestas. Al respecto, la titular de Fomento ha invitado a los dirigentes municipales a que "aprovechen la oportunidad, se impliquen y nos ayuden con sus propuestas a distribuir estos fondos de Europa". Con ese cometido, la consejera ha mantenido este lunes una reunión con miembros de la Diputación de Granada, colegios profesionales, constructores e instaladores para informar de los detalles de esta convocatoria.

Rehabilitación de edificios en barriadas

La primera línea va dirigida a la rehabilitación de edificios en barriadas y cuenta con una partida de 60 millones de euros, con la que se estima que podrán atender a unas 3.900 familias. Marifrán Carazo ha aclarado que este programa tiene como objetivo reducir el consumo de energía de los edificios, lo que va a repercutir "en el bienestar de los ciudadanos, la bajada de la factura de la luz y la lucha contra el cambio climático". En la propuesta también se puede incorporar la regeneración de espacios públicos urbanos.

Los requisitos de esta convocatoria es que, con las reformas, se alcance un ahorro energético del 30%. Si el ahorro supera el 60%, la subvención podría alcanzar el 80% del coste total de la obra, con un límite de 21.400 euros por vivienda. Para personas en situación de vulnerabilidad se podrá articular una ayuda adicional de hasta del cien por cien de la obra.

No se establecen requisitos de ingresos ni la necesidad de ser primera vivienda. Además, pueden concurrir todo tipo de ayuntamientos, con estrategias diversas, para lo que es importante que los consistorios tengan analizadas las necesidades del municipio a través de los Planes Municipales de Vivienda. Para la gestión de las áreas de rehabilitación se subvenciona, además de los proyectos, la implantación de una oficina de rehabilitación en el barrio para mantener informados a los vecinos.

Para optar a estas ayudas, los ayuntamientos deberán delimitar el área y redactar proyectos de rehabilitación energética de los edificios. Si los edificios son de titulares privados deben acordar con ellos la gestión del proyecto y establecer una estrategia para que la Consejería subvencione una oficina de rehabilitación. Las propuestas que sean viables para ejecutar antes de junio de 2026, con acuerdos previos y con un nivel óptimo de estudio y madurez, serán elevadas al Ministerio para la firma de los acuerdos de financiación.

Construcción de 3.000 viviendas más

La segunda línea de ayudas para los ayuntamientos va destinada a la construcción de nuevas viviendas en alquiler a precio asequible energéticamente eficientes en suelos de titularidad pública, con una previsión de 3.000 nuevos hogares. Este programa supone ofrecer suelo público de forma gratuita a la iniciativa privada para la construcción de vivienda en alquiler mediante la concesión demanial de los terrenos por entre 50 y 80 años.

La subvención puede alcanzar los 50.000 euros por vivienda, fijando en las propuestas los precios limitados de alquiler. No obstante, los concesionarios podrán ofrecer un canon o mejoras sobre los precios de las rentas.