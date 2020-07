Los ayuntamientos piden a la Junta que se “flexibilice” el Plan AIRE por su elevado coste

Los Órganos de Gobierno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presididos por Fernando Rodríguez Villalobos, han acordado pedir a la Junta de Andalucía que “flexibilice el Plan Aire ante el elevado coste que ocasiona a las arcas de los ayuntamientos andaluces” señalando “las dificultades que tienen las corporaciones locales para aplicar este plan de empleo con los convenios colectivos vigentes en cada Ayuntamiento”.

“Un hecho que se agravó tras varias sentencias condenatorias a los ayuntamientos”, ha remarcado en un comunicado la FAMP, informando de que para mejorar este plan propuso “una serie de enmiendas como buscar soluciones a los problemas de aplicación de los incentivos en aquellos municipios que tienen costes laborales por encima de los incentivados”.

La ampliación de estas ayudas a las Entidades Locales Autónomas (ELAs) o “limitar el reintegro de ayuda cuando no se cumplan los objetivos de contratación de personas discapacitadas o de mujeres por causas no imputables a los ayuntamientos”. Sin embargo, la FAMP ha lamentado que “estas propuestas no han sido recogidas por la Consejería de Empleo”.

La Comisión Ejecutiva de la FAMP ha pedido a la Junta de Andalucía que “dé marcha atrás y mejore” este Decreto que fija las bases y condiciones de la convocatoria de la Iniciativa AIRE, y “emprenda una fase de diálogo para adecuarlo a la realidad de los ayuntamientos tras la crisis provocada por el Covid-19”.

Villalobos ha destacado que en las actuales circunstancias y a tenor de los efectos de la crisis provocada por el coronavirus, “las administraciones públicas están obligadas a tomar medidas extraordinarias para luchar contra el desempleo y, sin embargo, contemplamos como en esta convocatoria perdemos 113 millones de euros, precisamente cuando más se necesitan”.

El presidente de la FAMP ha puesto como ejemplo la provincia de Cádiz, “donde el 60% de la población no podrá disfrutar de los beneficios de estos planes de empleo porque las condiciones actuales son inasumibles por los municipios”.

Los ayuntamientos solicitantes de la iniciativa Aire, cuyo plazo de solicitudes terminó el pasado viernes 10 de julio, son 771 de los 786 andaluces. No han solicitado este plan 14 ayuntamientos: Almería; Cádiz, Chiclana, Jerez, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); La Guijarrosa, Cardeña y Espejo (Córdoba); Huelva; Málaga y Estepona.

El presupuesto previsto originariamente para la Iniciativa AIRE es de 165 millones de euros, “si bien, y por las dificultades que entraña la convocatoria, algunos de los ayuntamientos se han visto obligados a renunciar a parte de la asignación previamente otorgada”; de ahí que la cuantía solicitada por los ayuntamientos “haya sido solo de 114.552.998,68 euros, lo que significa que más de 50 millones de euros se han quedado sin asignar”, ha concluido la FAMP.