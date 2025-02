El Ayuntamiento de Santa Fe trabaja en modificar el Plan Parcial 2 para contar con 1.600 viviendas

La falta de viviendas es uno de los problemas más importantes que tiene actualmente el municipio de Santa Fe y, por ello, desde el Ayuntamiento trabajan en modificar el Plan Parcial 2, con suelo en la Avenida de América, para que se ejecute por fases y puedan empezar a construirse viviendas, donde se podría contar con unas 1.600 en total. El alcalde de Santa Fe, Juan Cobo, ha asegurado en una entrevista concedida a GranadaDigital para el serial ‘Nuevo líderes para nuevos territorios’ que construir viviendas es “una necesidad imperiosa” para el municipio ya que “desgraciadamente muchos ciudadanos de Santa Fe no pueden comprar vivienda” porque actualmente no se están construyendo.

Cobo ha apuntado que en Santa Fe sí hay suelo para construir en el Plan Parcial 2, en la Avenida de América, donde hay “casi más de 300.000 metros de suelo urbano” que “lo hicieron para ejecutar en una única fase, en la época de las ‘vacas gordas ‘de la construcción” y que eso “hoy en día se ha quedado desfasado”. El alcalde ha señalado que para poder ejecutarlo tienen que “dividirlo en fases” y están “trabajando en ello”.

El regidor del municipio metropolitano ha asegurado que esa es “la única posibilidad” que tienen para que “se desarrolle” el Plan Parcial 2 ya que “aparte, es el único sitio por donde puede crecer en este momento Santa Fe”. “Mientras tengamos suelo sin desarrollar, aunque nosotros queramos ampliar por otros sitios del municipio, por parte de Ordenación del Territorio no nos van a dejar hasta que no tengamos ordenado ese suelo y construido. Por tanto, es una necesidad para el equipo de gobierno, una necesidad imperiosa, fasear esa zona para que se puedan construir viviendas y que los ciudadanos de Santa Fe no se tengan que ir fuera a vivir y otros de fuera de Santa Fe que quieran venirse puedan tener una oferta de vivienda bastante importante”, ha añadido.