El Ayuntamiento recuerda que la ZBE no establece "ninguna barrera" con los municipios

El Ayuntamiento de Granada se pronuncia tras las alegaciones presentadas por los municipios a la Zona de Bajas Emisiones cuya entrada en vigor está programada para el próximo 1 de abril. Jorge Saavedra, portavoz del equipo de gobierno ha reconocido que el Consistorio "va a estudiar todas las alegaciones", como la que ha presentado Armilla este mismo martes. Eso sí, el popular detalla que "ha habido diálogo en el marco que creíamos más conveniente, el del consorcio de transporte, donde están representados todos los ayuntamientos del Área Metropolitana".

Desde el Ayuntamiento, ante las alegaciones presentadas por los municipios, han recordado que la implantación de la ZBE responde a "una ley que aprobó el Gobierno de España. Granada está obligada a implantarla por una ley nacional". A pesar de recalcar que es "una imposición legal", Saavedra ha defendido la medida ya que "tenemos que saber que Granada tiene un problema con la calidad del aire, un problema muy serio que afecta a la salud de los granadinos. Tenemos más de 30 días al año donde respiramos con una calidad mala".

Tras esta puntualización, el portavoz del equipo de gobierno ha lanzado un dardo a la oposición al pedirles que "no desinformen". "No hay ningún muro, no hay ninguna barrera. Todos los vehículos de fuera de Granada pueden venir. Quien diga lo contrario está faltando a la verdad. La única limitación es que los vehículos que tengan más de 20 años si son diésel y más de 25 si son gasolina", sin estar censados en Granada", pueden "venir a la capital pero está obligados a dejar su vehículo en uno de los trece parkings de borde".

Además, Saavedra ha recordado que hay varias excepciones en esta Zona de Bajas Emisiones. "Se puede venir a los hospitales, a las citas médicas, a urgencias, pueden entrar los vehículos de carga y descarga y, evidentemente, los de emergencias. No hay ciudadanos de primera y de segunda. Sí hay vehículos altamente contaminantes que no queremos que estén circulando por la ciudad porque afecta a la salud de los granadinos".