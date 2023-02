El Ayuntamiento recurre el Plan de Transporte Metropolitano y pide la ampliación del metro hacia los distritos

El Ayuntamiento de Granada ha presentado hoy las alegaciones de la ciudad al Plan de Transporte Metropolitano presentado por la Junta de Andalucía con el objetivo de que el documento recoja y priorice, entre otros asuntos, la ampliación del Metro hacia los distritos de Genil y Chana, lo que permitiría conectar la ciudad con los municipios de la cornisa Sur de Granada (Huétor Vega, Monachil, Cájar, La Zubia, Ogíjares) “donde se produce la mayor aglomeración de transporte privado” y por el otro, con el Aeropuerto y los municipios cercanos de Santa Fe. Así la ha detallado hoy el alcalde, Paco Cuenca, quien ha dado a conocer las alegaciones que la ciudad presenta “a un documento que no se ajusta a la realidad de Granada y su área Metropolitana y que parece elaborado por personas que no son de esta ciudad”.

Para Cuenca, “el Planteamiento que hace la Junta de Andalucía de una ampliación del metro por el centro, abriendo una zanja por la avenida de La Constitución, Gran Vía o Reyes Católicos, no es la solución a la movilidad de esta ciudad y de su área metropolitana. No es el momento de abrir en canal el centro de la ciudad, es el momento de facilitar la llegada a Granada de miles de habitantes del área Metropolitana con nuevas líneas de metro”. Así, el máximo responsable de la ciudad ha insistido en que “el PP sigue empeñado en recuperar iniciativas que, desgraciadamente se parecen mucho a la LAC, y que provocaron el desmantelamiento del sistema de autobuses que tuvimos que recomponer con mucho esfuerzo, algo que no estamos dispuestos a que se repita”.

El regidor, que ha comparecido junto a la delegada de Movilidad, Raquel Ruz, ha lamentado además que “este Plan de Movilidad de la Junta parece hecho por alguien de Sevilla o de Valladolid, y no desde Granada, porque desconoce la vida de un granadino o granadina”, ha asegurado. “Adolece de estudio, de rigor y de presupuesto, se ha elaborado con datos desactualizados y está muy alejado de la realidad del día a día de esta ciudad y de su Área Metropolitana”.

“Le pedimos a la Junta, lo primero que respete las competencias de los Ayuntamientos y, lo segundo, que atienda a las soluciones que estamos llevando a cabo, ya que se está demostrando que es el camino a seguir”, ha reclamado”. “Con toda lealtad, este Ayuntamiento está liderando propuestas, iniciativas y soluciones a la movilidad de toda el Área Metropolitana. Cuando llegamos al gobierno había casi un 30 por ciento de transbordos y hoy estamos en torno a un 7 por ciento, este mes de enero estamos llegando casi al 40 por ciento de aumento de usuarios y usuarias del transporte público. Vamos en la línea correcta, sumando y creciendo y lo estamos haciendo de forma coordinada con los municipios del Área Metropolitana.

En este punto el alcalde ha lamentado, por ejemplo, la voluntad de la Junta de Andalucía, recogida en el Plan, de usar como aparcamientos disuasorios las plataformas privadas existentes el Nevada, el Hipercor o el Carrefour, “cuando lo lógico es ubicarlos en las zonas de borde el Área Metropolitana, de tal manera que quien llegue, deje su coche ahí y coja un transporte público”, ha precisado. “Esto que parece tan de sentido común, la Junta no solo no lo aborda, sino que lo que hace es meter más coches, especialmente en las grandes superficies. En nuestras alegaciones le pedimos que dote a Granada de intercambiadores que permitan la conectividad con el Metro o con otros medios de transporte públicos y que, además, sean un tope para la entrada de vehículos privados en la ciudad”.

Otro aspecto de la propuesta de la Junta que el alcalde ha considerado “una muestra de desprecio y desconocimiento enorme” es el relativo a las líneas coordinadas de movilidad. “Nosotros proponemos que algunas líneas como el 4, que tienen una gran movilidad, puedan extenderse hacia el Área Metropolitana, mientras que lo que hace la Junta es la revés, las líneas metropolitanas que ellos tienen, las meten todas por el centro de la ciudad”, ha lamentado. “Granada tiene un modelo de éxito como es la línea 33, que conecta un extremo de la ciudad con otro y que da servicio a miles de usuarios, y consideramos que éste es el modelo a seguir, no saturar el Camino de Ronda y el propio centro de la ciudad con autobuses verdes como propone la Junta. Eso es una locura”.

Cuenca, que ha incidido en la carencia de visión Metropolitana del Plan de Movilidad, ha detallado que otras de las alegaciones que esta mañana va a presentar el Ayuntamiento al Plan -hoy termina el plazo- se centran en la exigencia de un verdadero plan para el uso de la bicicleta en los municipios del Área Metropolitana o en la necesidad de crear una entidad de coordinación metropolitana. “Se evitarían así, por ejemplo, propuestas como la que recoge el documento de la Junta, de convertir en Zona de Bajas Emisiones Granada y 11 municipios del área metropolitana -Granada, Albolote, Maracena, Armila, Ogíjares, La Zubia, Churriana, Gabia, Huétor Vega, Peligros, Atarfe y Santa Fe- antes de 2030. Esto supone una auténtica barbaridad y parte de unas premisas y unos plazos absolutamente equivocados, además de una ausencia absoluta de estudios que justifiquen las medidas propuestas y las conclusiones alcanzadas y sin planificar como se va a mover la gente”, ha asegurado.

“Una vez más el Ayuntamiento de Granada se ofrece a la Junta para colaborar desde la seriedad, desde la lealtad y desde la eficacia en la realización de un Plan que supere lo que hoy conocemos y que, como ya he dicho, se ha elaborado desde la falta de rigor y el desconocimiento de Granada”, ha concluido.