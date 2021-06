Marín insta al PSOE a “dejar de amenazar” y presentar ya la moción de censura

El coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha instado al PSOE a que “deje de amenazar” y si “quiere presentar una moción de censura” contra el alcalde de Granada, Luis Salvador que la registre “hoy mismo” si es que tienen los apoyos suficientes” para hacerlo y que “resuelva el pleno”, recalcando que el actual regidor “está intentando hablar con todos y conformar gobierno como es su obligación” tras la salida del PP y si no es posible se “buscarán otras alternativas”.

“¿Granada quiere un alcalde imputado nuevamente?, pues que el PSOE presente la moción de censura y que resuelva el pleno, que para eso están las instituciones y los procedimientos, y que deje de amenazar ya a los ciudadanos y a la Alcaldía de Granada con esta propuesta”, ha advertido Marín a preguntas de los periodistas durante una visita a Guadix, donde ha recalcado que el portavoz del grupo socialista, Paco Cuenca, “está todavía imputado por prevaricación”. Junto a ello ha instado a los socialistas a “ir de frente” y a decir, en caso de tener los apoyos, “de quién los tienen y a cambio de qué”.

El líder de Cs en Andalucía ha vuelto a censurar que los concejales del PP hayan abandonado el gobierno local en el momento en que “más oportunidades” se están generando para Granada a través de las inversiones de la Junta de Andalucía y “sencillamente porque quieren ocupar un sillón, nada más”.

“No he escuchado ningún argumento, no he escuchado que haya un caso de corrupción, que en el Ayuntamiento de Granada no cuadren las cuentas porque, entre otras cosas, se han aprobado los presupuestos cuando llevaban años sin aprobarse”, ha recalcado Marín, que ha instado a los populares a dar explicaciones sobre su decisión incidiendo en el acuerdo cerrado al inicio de mandato para que Salvador fuera alcalde cuatro años.

Sobre la propuesta de Vox de activar el mecanismo legal para convocar elecciones municipales en un plazo máximo de tres meses en Granada de forma excepcional por la crisis que vive el Ayuntamiento, Marín ha opinado que está “completamente fuera de lugar” pues existen muchos municipios en España y Andalucía gobernados en minoría y no por ello se convocan comicios, ha argumentado, además de que tienen que darse, ha dicho, “unas condiciones muy especiales” para que un Consejo de Ministros autorice un adelanto electoral en un municipio. “Vox tiene que aportar soluciones, no elecciones”, “están obsesionados”, ha remachado.

Junto a todo ello ha defendido a Luis Salvador, un alcalde elegido en una sesión de investidura, ha remarcado, pues “es muy difícil lo que está haciendo, intentar hablar con todos y conformar gobierno, es su obligación”, ha agregado, para dar estabilidad a la ciudad, pero ha matizado que “si no es posible” tanto él como Ciudadanos “buscarán otras alternativas”.