El Ayuntamiento reclama a la Junta la construcción de un centro de salud en la Rosaleda

La concejala de Movilidad, Protección Ciudadana y Economía en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha reclamado a la Junta de Andalucía que "cumpla el anuncio realizado por parte de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, y del consejero de salud en aquel entonces, Jesús Aguirre, el pasado 7 de abril en plena campaña electoral, sobre el inicio de la construcción del centro de salud del barrio de la Rosaleda, en la parcela cedida por el gobierno municipal junto al institución Hermenegildo Lanz". Así lo ha manifestado en un comunicado el Consistorio de la capital.

Ruz ha realizado estas manifestaciones en el transcurso de una visita realizada a la zona donde ha denunciado que, "pese a que fue presentado con toda la parafernalia en campaña electoral por parte de María Francisca Carazo (sic) y Jesús Aguirre, a día de hoy nada sabemos del proyecto y lo que es peor, ni tan siquiera se recoge en los presupuestos aprobados por el gobierno del PP en la Junta de Andalucía".

"Entendemos que, si este proyecto no está previsto en los presupuestos, mucho nos tememos que las obras no van a iniciarse, con lo que nos encontramos que estamos ante una mentira más de la Junta de Andalucía hacia los granadinos y granadinas, que se hace extensible también para el centro de salud de Parque Nueva Granada", ha lamentado.

Según ha informado, el presupuesto autonómico aprobado por el gobierno del Partido Popular "solo se recoge para toda la provincia de Granada 1.100.000 euros de inversiones, claramente insuficientes cuando han prometido centros de salud en municipios importantes como el de Almuñécar, con una inversión estimada de seis millones de euros".

"Desde luego, nosotros no vamos a dejar de reivindicar que cumplan con su promesa e inicien ya este centro de salud, del que presentaron a bombo y platillo el proyecto de redacción, y ahora nos encontramos que está claro que las obras no van a empezar en 2023, puesto que no se recoge en los presupuestos".

De ahí que ha instado a la Junta de Andalucía a que "se tome en serio la construcción de este equipamiento sanitario, muy necesario en una zona de expansión de Granada, que daría servicio a casi 100.000 personas", a la vez que ha advertido de que "las granadinas y los granadinos no van a permitir que la Junta siga vendiendo proyectos que se quedan en dibujos en una cartulina".