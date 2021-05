La corporación municipal celebra el Pleno de mayo en plena crisis de gobierno por el 2+2

La corporación municipal celebra este viernes el Pleno ordinario del mes de mayo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, aunque la sesión será de manera telemática y, por tanto, no estarán todos los concejales de manera presencial. Este Pleno se produce en plena crisis de gobierno por el ‘2+2’ después de que este pasado miércoles el concejal Sebastián Pérez compareciera para pedir que se cumpla ese pacto de alternancia en la Alcaldía que se fraguó hace casi justo dos años. También anunció que deja el PP, porque no quiere estar donde no le quieren, y pasará a ser concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Granada, por lo que el PP sólo contará con seis corporativos en el Consistorio.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, está en el centro del ‘huracán’. El PP le ha pedido que dimita y ha anunciado que Luis González es el candidato para nuevo alcalde. Los populares van a comenzar este mismo viernes por la tarde, a las 17:30 horas, una ronda de contactos con los portavoces de los partidos, incluido Sebastián Pérez, para intentar conseguir los 14 votos del centro-derecha que sería necesarios para recuperar la alcaldía. Por su parte, el portavoz del PSOE, Paco Cuenca, también pidió este jueves al alcalde y a todo el PP que se marchen del Ayuntamiento, pues los considera “responsables de la mentira y del trapicheo contra Granada“. Cuenca señaló que Salvador tiene que “echarse a un lado y dimitir y dejar que gobierne la lista más votada”, que fue la de su partido. El alcalde calificó de “sinsentido” la posibilidad de una moción de censura y aseguró que hablará lo que sea necesario con su socio de gobierno, el PP, mientras apeló a la responsabilidad del PSOE y defendió que se debe anteponer el interés general ya que Granada tiene en marcha muchos proyectos y no puede permitirse ninguna parálisis.

En la sesión ordinaria que se celebra este viernes se abordarán varios asuntos, entre los que destacan una moción que el equipo de gobierno local someterá a pleno para reclamar al Ejecutivo la recuperación de las conexiones y frecuencias ferroviarias granadinas, una iniciativa que el portavoz municipal, César Díaz, espera que sea aprobada por los corporativos de todos los grupos políticos. “Al margen de colores o siglas, esta reclamación es clave para la recuperación económica dado que un AVE con un solo viaje al día impide atraer viajeros y resulta perjudicial para el sector de la hostelería, el comercio, los servicios, así como al empleo, la actividad empresarial y, en definitiva, a la economía y riqueza granadina y por ende, a muchas familias”, aseguró en la comparecencia en la que informó sobre esta moción.

El edil dijo que solamente hay un viaje en alta velocidad de Madrid a Granada, a las 14:35 horas, y así es “completamente imposible que venga nadie, lo que está provocando que los hoteles sigan cerrados a cal y canto a la espera de viajeros y cuyos trabajadores permanecen en ERTE en el mejor de los casos -porque otros directamente están en el paro-, mientras los monumentos esperan visitantes”. “Una situación dantesca que como ciudad no nos podemos permitir”, añadió. Por eso, insta a los partidos de la oposición a unirse a una reivindicación conjunta para “exigir de manera inmediata al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el restablecimiento progresivo de las conexiones”.