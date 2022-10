El Ayuntamiento de Granada ha impulsado junto a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) una mesa de debate sobre la implantación de la tasa turística en los municipios que así lo decidan. El Carmen de los Mártires ha acogido esta mañana la celebración de una reunión extraordinaria de trabaja de la Comisión de Empleo y Turismo en la que se ha acordado elevar una solicitud al Gobierno de Andalucía para que abra un foro de diálogo sobre la propuesta de Granada.

Además de agradecer “que sea Granada la ciudad que acoja un debate oportuno y necesario dentro del seno de la FAMP para a abordar la tasa turística”, el alcalde ha reiterado la necesidad de “generar un espacio de entendimiento como éste para propiciar al menos, el estudio y el análisis de qué podría suponer la aplicación de la tasa turística en aquellos municipios que así lo decidieran en Andalucía”.

“Nosotros entendemos la tasa turística también como una oportunidad, algo que vendría a echar una mano a los municipios de Andalucía para buscar ese marco de excelencia y de calidad, pero también para la sostenibilidad de los territorios donde hay una importante afluencia turística”, ha explicado. “Necesitamos no solo recursos para ser más competitivos, sino además ser capaces de dar el mejor servicio y compensar también a los ciudadanos que se ven afectados porque hay mucho turismo cerca de sus casas. No creo que nadie esté pensando dejar de venir porque tenga que pagar un euro por noche”.

Tras dejar claro que defienden "que la tasa sea elegible, es decir, que cada municipio lo pueda valorar en función de sus particularidades”, Cuenca ha incidido en la necesidad de buscar fórmulas consensuadas y acordadas con todos los sectores implicados. “Hacía falta una mesa donde nos sentemos los ayuntamientos, escuchemos las cuestiones técnicas, debatamos y acordemos la toma de decisiones con el propio sector de la hostelería”, ha señalado. “Debemos aprovecharla oportunidad para revistar y profundizar en ese marco de turismo sostenible, de calidad y de excelencia que podemos impulsar desde Granada y, por supuesto, desde toda Andalucía”.

Cuenca, quien solicitó hace días al presidente de la FAMP la celebración de estar reunión extraordinaria de la Comisión de Turismo en Granada, se ha mostrado esperanzado en que del encuentro de trabajo mantenido hoy en el Carmen de los Mártires “salga un posicionamiento de la FAMP que se eleve al Gobierno andaluz, para pedirle que propicie una mesa de debate y reflexión, que creo que es lo que hay que hacer. Negarse, como ahora está haciendo la Junta de Andalucía, a sentarnos y estudiar el tema junto a los ayuntamiento y junto al sector, me parece absurdo”.

“Al final somos los Ayuntamientos quienes hacemos que una ciudad sea amable y quienes estamos propiciando espacios singulares y sostenibles, por tanto, me parece absurda la posición del Gobierno andaluz de no querer sentarse con los municipios, de no escuchar a la ciudadanía o a los granadinos, en este caso”, ha añadido. “Desde Granada estamos defendiendo un espacio de oportunidad para ponernos de acuerdo y para ganar en competitividad”.

Por su parte, la alcaldesa de Monturque y presidenta de la Comisión de Empleo y Turismo de la FAMP, María Teresa Romero, ha coincidido con el regidor granadino en que “era necesario crear un espacio desde este foro que representa a todos los Ayuntamientos de Andalucía para ver las experiencias que ya se están llevando a cabo en otros lugares de España e incluso en Europa, estudiar sus ventajas e inconvenientes”.

En este sentido ha deseado que este encuentro de trabajo “dé lugar a que el Gobierno andaluz se pueda plantear una propuesta firme y pueda abrir ese diálogo y ese debate sobre un asunto que parecer tener gran importancia y que puede ser de gran repercusión para nuestros pueblos y nuestras ciudades”. Para ello ha abogado por que “pueda salir una propuesta que se pueda enviar al Consejo de Gobierno de la FAMP y desde ahí al Gobierno de Andalucía”.

Durante la reunión de la Comisión, en la que han estado presentes los vocales de la misma, alcaldes representantes de las ocho capitales de Andalucía, e invitados de las ciudades patrimoniales de la Unesco, ha intervenido online el consejero de Comercio e Industria del Gobierno Balear, Iago Negueruela, “para contar la experiencia, cómo en aquellos sitios donde se ha implementado no solo han mejorado en calidad, sino que no se han reducido para nada los turistas y ellos están dando mejor servicio a sus ciudadanos y tienen más capacidad de competir”, ha concluido el alcalde.