La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada, junto a las concesiones administrativas municipales O2 Centro Wellness Neptuno, We Fitness Club e Inacua Antonio Prieto y con la colaboración de Be One, ha coordinado distintas opciones para que todos los granadinos puedan practicar deporte de forma fácil y gratuita en estos momentos en lo que la crisis del coronavirus obliga a permanecer en casa.

El alcalde, Luis Salvador, explica en un comunicado que desde el Ayuntamiento consideran “siempre” que el deporte en una parte importante en el desarrollo de todas las personas, idea que “cobra mayor importancia si cabe en este momentos, puesto que la práctica deportiva es esencial para mantenernos física y mentalmente sanos”.

Por ello, “hemos combinado esfuerzos con los centros deportivos que son concesionarios del Ayuntamiento de Granada y, gracias a su trabajo, hemos conseguido una oferta deportiva muy completa y sin coste para todos los ciudadanos”, remarca.

Por su parte, el concejal de Deportes, José Antonio Huertas, ha querido agradecer a estos centros deportivos el esfuerzo que han realizado para facilitar a todos los ciudadanos la posibilidad de practicar en sus hogares alguna actividad física. “Todos compartimos la necesidad que tienen las personas de realizar deporte en la situación en la que vivimos y, por ello, se ha hecho un gran trabajo en un tiempo récord que ahora se pone de manera gratuita al servicio de todos los granadinos, independientemente de que sean o no socios de estos centros”, apostilla.

El centro deportivo O2CW pone a disposición de los granadinos su aplicación móvil ‘Soy02’ y también el contenido de su blog. Tanto en un soporte como en otro se puede acceder a videos de entrenamientos, clases virtuales, consejos nutricionales, así como películas, lecturas y juegos infantiles para sobrellevar mejor estos días en casa. Los ciudadanos que opten por hacer deporte en casa con O2 deben rellenar el formulario que se encuentra en ‘www.granada.o2cw.es/contacto’ y tendrá el servicio gratis durante un mes.

Por su parte, el We Fitness Club también propone un completo programa en Internet abierto a todos los ciudadanos. Para acceder a esta opción solo hay que entrar en ‘www.cyclingathome.com’ e identificarse con el correo electrónico encasa@aplifit.com y la contraseña ‘aplifitencasa’. Una vez completado este procedimiento, ya se podrá disfrutar de la oferta de este centro deportivo granadino.

Inacua Antonio Prieto, otra de las concesiones administrativas municipales, comparte la necesidad de ofrecer actividad deportiva a todos los granadinos y para ello también activará toda su oferta online. Los interesados sólo deben mandar un correo electrónico a marino.molina@ferrovial.com facilitando el nombre y apellidos, fecha de nacimiento y un correo electrónico. El equipo de gestión de Inacua le facilitará por correo electrónico la fórmula para hacer actividad física dirigida a través de la aplicación ‘My Vitale’.

Al #YoEntrenoEnCasa también se suma el centro deportivo Be One con más de 300 clases virtuales de tonificación, baile, meditación, yoga, pilates, entre otros. Para disfrutar de estas actividades, hay que registrarse en ‘www.beone.es/behome’ y seguir las instrucciones. Este centro deportivo también cuenta en su perfil de Instagram clases en directo gratuitas.