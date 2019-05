El Ayuntamiento pone en marcha una campaña por la reutilización de ropa

El Ayuntamiento de Granada pone en marcha, coincidiendo con el inicio de la campaña de cambio de armario, una nueva iniciativa de sensibilización ciudadana con la que espera incrementar las más de 500 toneladas de ropa depositada a lo largo de 2018 en los 180 contenedores existentes en la ciudad.

Bajo el lema ‘Me pongo, me quito, me cambio, me visto, me pruebo, me miro… Reciclo’ la campaña pretende facilitar a la ciudadanía la labor del cambio de ropa, lo que ocurre de cara a primavera y otoño, pero, sobre todo, inculcar los beneficios que tiene para el medio ambiente la reutilización de la ropa.

Según datos de Inagra, empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza en Granada, durante los meses junio, julio y octubre de 2018, período en el que se procede al cambio

de ropa de temporada, se registró la mayor cantidad de ropa recogida con 64.405 kilogramos, 59.470 kg y 57.545 kg respectivamente.

Esta campaña ha coincidido, a su vez, con la celebración en el patio del Ayuntamiento de Granada el pasado 17 de mayo, Día Internacional del Reciclaje, de un desfile de prendas confeccionadas con

material reciclado, que fueron confeccionadas por alumnos de diseño de moda de la Escuela de Arte de Granada (EAG).

Para facilitar el depósito de la ropa en los contenedores, se puede consultar su ubicación en la ciudad de una forma “muy sencilla” en la web de Inagra, donde podrán localizar contenedores de ropa, aceite, pilas e incluso los pipicanes más próximos.

Los ciudadanos que deseen desprenderse de ropa pueden depositarla a cualquier hora del día en los contenedores específicos, introduciendo las prendas previamente en bolsas de plástico para evitar su deterioro o ensuciamiento. Se pueden introducir ropa, zapatos, bolsos, cinturones, guantes, ropa de hogar y restos de tela y tejidos.

Los contenedores de ropa son recogidos por el personal de Inagra, quien se encarga también de su limpieza y mantenimiento, siendo la empresa East West la responsable de gestionar este residuo, según el acuerdo firmado entre ambas sociedades.