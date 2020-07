El Ayuntamiento de Granada avanza en la propuesta del ‘bono comercio’

El Ayuntamiento de Granada está trabajando para la puesta en marcha del llamado ‘bono comercio’, una propuesta que se implantará una vez sea aprobado el presupuesto y se disponga, por tanto, de la partida correspondiente. Así lo ha anunciado el concejal de Comercio, Manuel Olivares, quien, en su comparecencia ante los medios ha enumerado otra serie de medidas que el Consistorio ha puesto ya en marcha en apoyo del sector.

Así, y tras mostrarse “consciente de la situación tan difícil que está atravesando el comercio”, el edil se ha referido a iniciativas municipales como el recientemente firmado convenio de colaboración con la Federación de Comercio, la creación del Observatorio del Comercio, “una demanda histórica que no se cumplía”, la campaña del video promocional para fomentar las compras en establecimientos granadinos o la futura colocación de toldos vegetales, cuyo estudio urbanístico y de diseño “esta siendo costeado por la propia Federación de Comercio”, ha dicho.

A estas actuaciones y “fruto del acuerdo y de la firma con el PSOE de las 22 medidas para la aprobación del presupuesto”, se añade el llamado ‘bono comercio’ un proyecto que contempla la inversión de 100.000 euros y en el que ya trabaja el equipo de gobierno “pese a no compartir a cien por cien esta medida”, según ha precisado Olivares.

“Entendemos que negociar es ceder con quien no estás de acuerdo y estamos demostrando que cedemos en esta medida, aunque para nosotros no suponga una solución real para el comercio, así nos lo ha pedido el PSOE y debemos aunar esfuerzos en vez de utilizar las diferencias”, ha añadido. “Entendiendo que actualmente hay unos 11.000 comercios y que la inversión prevista es de 100.000 euros, cada uno tocaría a 9 euros, lo cual no soluciona estructuralmente el problema de los comercios en Granada, que es hacia donde nos tenemos que dirigir”, ha precisado.

Por último, Manuel Olivares ha anunciado las medidas de generación de oportunidades en las que se está trabajando, “salvo que las restricciones sanitarias dicten lo contrario”, el último fin de semana de septiembre se pondrá en marcha el llamado ‘Notting Hill granadino’, una iniciativa que se desarrollará “cada sábado en cada barrio, permitiendo que los comercios saquen los productos a la calle e incentivándolos con actividades culturales, lúdicas o talleres, unificación de imágenes, promociones etc”, ha recordado Olivares. “El objetivo es dar vida a las calles para que la gente salga, conozca sus comercios y se establezca un contacto y un conocimiento directo”, ha concluido.