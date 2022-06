El Ayuntamiento de la capital ha decidido "aplazar el proceso de licitación del uso" a largo plazo del estadio Nuevo Los Cármenes por parte del Granada. El alcalde, Paco Cuenca, lo ha comunicado de esta manera tras reunirse, junto al concejal de Deportes José Antonio Huertas, con la consejera del club, Sophia Yang, y con Alfredo García Amado, nuevo director general de la entidad. La postergación se extenderá hasta que la propiedad nazarí ponga "en marcha un proyecto deportivo serio que, además, cumpla con la interlocución con la sociedad granadina", ha subrayado el primer edil. Como consecuencia, lo que sí se ha acordado durante este encuentro es la prórroga por un año del convenio de empleo de la instalación por el club rojiblanco.

"Me he reunido con la que ahora mismo es la única responsable y representante de la titularidad del Granada, que es Sophia Yang. Venía acompañada por el nuevo director general, y les he trasladado lo que creo que ahora mismo son demandas y exigencias", ha resumido Cuenca tras la cita. Sus reclamaciones parten por el planteamiento de dicho plan deportivo, que debe ser "de todos los granadinos" y que, por tanto, requiere "acabar con las barreras, con las limitaciones y con la falta de transparencia". "Además, les he trasladado una demanda clarísima, y es que, en el menor tiempo posible, presenten un proyecto y las inversiones de la Ciudad Deportiva", ha agregado.

Para Paco Cuenca, "este es el momento de defender a Granada" y se hacen necesarias "respuestas" sobre la situación de la entidad rojiblanca. "Por tanto -ha proseguido-, el papel del alcalde es, precisamente, junto al resto de los granadinos, defender unas señas de identidad que no solo son un club deportivo, sino que llevan el nombre de la ciudad", ha concluido.