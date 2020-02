El Ayuntamiento continúa como acusación particular en el juicio del caso Serrallo

La segunda sesión del juicio del caso Serrallo, en que la Audiencia Provincial de Granada ve la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en el entorno de un centro comercial en que solo se podría haber creado un parque infantil, ha comenzado este martes con la decisión del tribunal de que el Ayuntamiento de la capital continúe ejerciendo la acusación particular, después de que le diera 24 horas para certificar su personación.

El tribunal ha finalizado así con las cuestiones previas, con las que comenzó este pasado lunes el juicio por esta macrocausa, que se celebra en la sala Antonio Angulo del edificio judicial de Caleta, junto con la declaración del exalcalde de Granada por el PP José Torres Hurtado, acusado junto con la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, que ha declarado este martes, y otros siete ediles, ninguno de ellos concejales ya en el Ayuntamiento, así como otros altos cargos del Consistorio y un promotor.

El presidente del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, José María Sánchez, pidió, a raíz de una de las cuestiones previas planteadas por la defensa del promotor acusado, que el Ayuntamiento aportara documento de si se dio cuenta al Pleno y fue ratificado en el mismo un decreto del entonces alcalde socialista de la ciudad, Francisco Cuenca, el 5 de julio de 2016, en que se resolvía personar al Consistorio como “perjudicado”.

Se apuntaba, prosiguió el magistrado, a que ello sería trasladado a la asesoría jurídica municipal “para su cumplimiento” y que se daría cuenta, a su vez, al Pleno, todo ello en base a un poder firmado en marzo de 2004 por Torres Hurtado, antecesor en el cargo de Cuenca, y que figuraría, en ese sentido, como acusador de sí mismo y los 16 procesados restantes.

Se trataba de una cuestión “de forma y de fondo” para la que el tribunal dio 24 horas al Ayuntamiento para la certificación de su personación. En el inicio de la vista en audiencia pública, este martes, los representantes legales del Consistorio y de Vox ha mostrado un documento en que de forma genérica el equipo de gobierno local socialista llevó el asunto a Pleno.

“Ante la duda” y tras la consulta correspondiente de la jurisprudencia sobre el tema, y tras exponer la Fiscalía que, en sentido estricto, el Pleno no aprobó esta personación, el magistrado ha mostrado el posicionamiento de la sala para que el Ayuntamiento siga ejerciendo la acusación particular, en defensa del interés público de la ciudad.

Se mantiene también la petición de unos dos millones de euros por posible responsabilidad civil, tras la pregunta expresa de Sánchez al respecto a la letrada del Ayuntamiento, en un momento en que, ha precisado el magistrado, en el que en hay “tres partidos” tras el gobierno local, incluido el PP.

En este sentido, tras retirar Vox este pasado lunes su acusación particular por supuesta malversación, el tribunal señaló que ello podría implicar el levantamiento del embargo de bienes para los concejales afectados para hacer frente a una fianza previa total de unos tres millones de euros, lo cual finalmente no se hará dada la continuidad del Ayuntamiento en el proceso como acusación particular.