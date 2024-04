El Ayuntamiento de Baza agradece el trabajo de numerosos colectivos para "el buen desarrollo de la Semana Santa"

Tranquila, sin incidentes y marcada por las circunstancias meteorológicas adversas, así ha transcurrido la Semana Santa 2024 en Baza. Este lunes 1 de abril se iniciaron las habituales tareas para la vuelta a la normalidad. En la Plaza Mayor se llevó a cabo el desmontaje de la tribuna oficial y de los bancos metálicos que enmarcaron la carrera principal cofrade y los operarios del servicio de limpieza se emplearon a fondo en la eliminación de los restos de cera que han quedado tras el devenir de los pasos en las estaciones de penitencia. Se utiliza en ese trabajo una hidrolimpiadora con agua caliente y con una serie de productos que facilitan esta higiénica labor.

También los trabajadores municipales se han ocupado de la retirada de las más de 140 señales verticales que durante estos días se han encargado de ordenar el tráfico y delimitar los estacionamientos. A pesar de esas señales, que eran bien visibles e interpretables, los efectivos de la Policía Local de Baza han ordenado la retirada mediante la grúa de hasta 25 vehículos que estaban mal estacionados en los itinerarios procesionales. Desde este servicio municipal se confirma "la inexistencia de altercados que hayan provocado algún tipo de incomodidad" y se agradece a la población "su civismo y buena disposición".

Para los responsables municipales del Ayuntamiento de Baza, la de 2024 ha sido "una buena Semana Santa, a pesar de las dificultades que han planteado algunas condiciones meteorológicas". En este sentido, ha lamentado especialmente la situación vivida por los hermanos de la Santa Cruz y del Resucitado, que no pudieron realizar su estación de penitencia como tenían previsto. No obstante, el alcalde, Pedro J. Ramos, ha indicado que “ha vuelto a ser una espléndida y magnífica muestra de la voluntad cofrade que tiene a gala nuestra ciudad”. El regidor, que ha querido estar presente en todas las Tribunas Oficiales y que el Domingo de Ramos acompañó en ella al Obispo de la Diócesis, tiene la intención de agradecer de forma particular a cada Hermandad y Cofradía de la ciudad “el esfuerzo, el cariño, y la fe" que han ofrecido para que la Semana Santa "haya vuelto a ser un ejemplo de orden, de sentimiento, de emoción y de buen hacer". "Cada uno en vuestro cometido habéis contribuido a que el valor cofrade de Baza siga creciendo y consolidándose entre su población”, ha dicho.

Un agradecimiento que se hace extensivo “a la Federación que las une y las coordina, a los párrocos de las iglesias que alientan y promueven la fe cofrade, a todos aquellos que de manera individual han aportado su grano de arena, al pregonero oficial de esta edición, a las entidades culturales de la ciudad que han contribuido con su presencia o con su participación en las distintas manifestaciones que se han producido, a los medios de comunicación por la difusión y a los sectores siempre sensibles en nuestro municipio como son el comercio y la hostelería”, ha señalado. Por último, el alcalde se ha dirigido también a las unidades municipales implicadas directamente en la organización, engalanamiento de la ciudad y desarrollo de la Semana Santa para reconocerles su esfuerzo y su trabajo con el que “han demostrado con creces la solvencia de sus trabajadores en este tipo de tareas”. Ramos ha destacado especialmente la numerosa y activa presencia de jóvenes, tanto entre el público como en las cofradías, así como la magnífica labor de la Federación, en la que confía plenamente y a la que sigue ofreciendo la colaboración del Ayuntamiento de cara a próximas ediciones.