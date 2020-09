El Ayuntamiento alienta al Covirán para la próxima temporada

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha visitado este jueves la cancha del Fundación CB Granada para asistir al entrenamiento correspondiente al tercer día de trabajo de la pretemporada. La plantilla dirigida por Pablo Pin también ha recibido la visita del concejal de Deportes, José Antonio Huertas, la concejala de Gegsa, Eva Martín, el gerente de Gegsa, Carlos Díaz, la coordinadora de Deportes, María José Villanueva, y el concejal del PSOE, Paco Cuenca, que le han deseado suerte al equipo para la tercera campaña de la entidad rojinegra en LEB Oro.

Además de por la primera plantilla, el regidor del consistorio ha sido recibido en el Palacio de Deportes por la directiva del club, formada por Óscar Fernández-Arenas, Javier Molina y Fernando Bailón.

Tras la visita, el conjunto rojinegro se ha puesto el mono de trabajo por quinta vez en lo que va de pretemporada, aunque con una diferencia. Tras los negativos en las pruebas PCR, a las que se sometieron tanto la plantilla como el cuerpo técnico del Coviran Granada, se han vuelto a realizar ejercicios de contacto, ya que en las anteriores ocasiones lo habían hecho con distancia de seguridad.

El equipo granadino volverá a ejercitarse mañana en horario matinal y el sábado en una doble sesión de mañana y tarde.

Declaraciones

Luis Salvador, alcalde de Granada y reconocido amante del baloncesto, ha expresado que la cancha del Fundación CB Granada tiene un sabor especial: “Granada es una ciudad de baloncesto, aquí gusta mucho el deporte. Los jugadores saben que representan a un equipo emblemático del baloncesto español, a una ciudad importante y estoy seguro de que vamos a disfrutar muchísimo” alega. Sobre los fichajes ha declarado: “Los refuerzos han permitido dar un salto de calidad a la plantilla para continuar siendo uno de los equipos más competitivos de la liga”. Luego, ha confirmado que como novedad este año, los partidos que juegue el Covirán fuera de casa, se retransmitirán mediante distintas plataformas. Para terminar, ha invitado al equipo al Ayuntamiento.

Alex Murphy, flamante fichaje del Covirán, ha confesado que necesita un poco más de tiempo para adaptarse a la ciudad, ha llegado esta mañana y no ha tenido mucho tiempo para instalarse, pero agradece a la gente el buen trato que está recibiendo. Afirma que le han hablado muy bien de la ciudad, y que está deseando comenzar esta nueva aventura. Espera grandes cosas de cara a la próxima temporada, confía en el potencial de la plantilla pero admite que aún queda mucho trabajo por hacer. Ha explicado que actualmente se encuentra en buena forma física y mental gracias a que en Estados Unidos ha podido entrenar con normalidad.

El alero Joan Pardina ha manifestado que son conscientes de la dificultad que entraña esta temporada, por las circunstancias que la rodean: “Seguimos a rajatabla los protocolos para no poner en riesgo nuestra salud ni la de los demás, pero tenemos muchas ganas de recuperar la normalidad, dentro de lo que cabe. Es importante comenzar a hacer ejercicios de grupo lo antes posible, sobre todo para que se adapten los nuevos fichajes y puedan empezar la temporada en buen estado”, ha recalcado. Opina que hay plantilla para estar arriba, pero subraya que ahora mismo el equipo está centrado en preparar bien la temporada para competir en el nuevo formato. A la afición le manda un mensaje: “Aún no conocemos si se permitirá la entrada al Palacio, pero aunque no podáis acompañarnos sentimos vuestro apoyo, porque siempre ha sido así y para nosotros seguís estando presentes”. “Es un año muy bonito para devolverle las alegrías que no les pudimos ofrecer el año pasado” ha concluido.

Pablo Pin, técnico del conjunto rojinegro, ha indicado que ahora mismo la situación de incertidumbre es enorme, puesto que no hay nada claro sobre protocolos, asistencia…, pero insiste en que tienen que seguir trabajando con normalidad, eso sí, adaptándose a las nuevas circunstancias. Ha pedido a los deportistas que limiten el número de contactos fuera de la cancha para que además de proteger su salud, no perjudiquen al resto del grupo durante el ejercicio de la competición. Acerca de la falta de público ha señalado que deberán ser los jugadores quienes sustituyan, salvando las distancias, ese impulso que imprime la afición. Concluía detallando que el objetivo para la inminente campaña está marcado en terminar la competición entre en los cinco primeros clasificados.