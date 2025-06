El Ayuntamiento de Armilla exige a la Junta que actúe ante el riesgo generado por las obras del Metro

El Ayuntamiento de Armilla ha remitido un nuevo requerimiento formal a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía para que intervenga de inmediato en la gestión de las obras de ampliación de la línea 1 del Metro, a su paso por la Avenida Poniente. En la comunicación, firmada por la alcaldesa Loli Cañavate, se acompañan los informes técnicos de la Jefatura de la Policía Local que acreditan una situación continuada de riesgo extremo para la seguridad vial, tanto para el tráfico rodado como, especialmente, para los peatones.

Los informes —fechados los días 8 y 23 de mayo— detallan graves incidencias derivadas de los cambios unilaterales introducidos por la empresa adjudicataria en la ordenación del tráfico, sin previo aviso ni coordinación con la Policía Local. Entre otras irregularidades, se citan la invasión constante de pasos peatonales por vehículos, maniobras de riesgo, ausencia de señalización adecuada, falta de personal de control del tráfico y el tránsito descontrolado de peatones por zonas abiertas a la circulación.

A pesar de los reiterados ofrecimientos de colaboración por parte del Ayuntamiento y de las reuniones mantenidas con la empresa, la Consejería de Fomento no ha ordenado hasta la fecha las medidas correctoras necesarias para garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras.

“La Junta no puede mirar hacia otro lado. Está en juego la seguridad de muchas personas que transitan cada día por una zona muy concurrida. Desde el Ayuntamiento hemos ofrecido toda la colaboración posible, pero no vamos a asumir responsabilidades que no nos corresponden. Si no actúan ya, será la Junta quien tenga que responder ante cualquier desgracia”, ha señalado la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, quien ha recordado que esta situación “se viene repitiendo desde hace semanas sin que se hayan adoptado las correcciones necesarias”.

Desde el Ayuntamiento se traslada la máxima preocupación por una situación que se prolonga en el tiempo y que pone en peligro real la integridad física de la ciudadanía de Armilla, a pesar de que, hasta la fecha, no se hayan tenido que lamentar daños personales. En la misiva remitida a la consejera se advierte de que el Ayuntamiento se exime de cualquier responsabilidad derivada de la actual situación, al tiempo que se reclama una actuación inmediata.

El Ayuntamiento insta a la Junta de Andalucía a que revise de forma urgente el actual dispositivo de tráfico en coordinación con la Policía Local, exija a la empresa adjudicataria el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad y señalización, y garantice la presencia de personal de regulación del tráfico durante las fases más críticas de la obra. “Queremos un metro eficiente, pero también seguro. Nadie discute la importancia de esta infraestructura, pero no todo vale. Lo primero es la seguridad de las personas, y en este momento no está garantizada”, ha concluido la alcaldesa.