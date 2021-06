El avance en la desescalada, pendiente de la tasa de incidencia y de los hospitalizados en Andalucía

Andalucía se ha estancado en el plan de desescalada y se mantiene una semana más en la Fase de estabilización ya que en la comunidad no se cumplen todavía los tres requisitos para avanzar. Para relajar las medidas son tres las variables que se deben cumplir y Andalucía, de momento, solo cumple una, la del ritmo de vacunación. Para pasar a la Fase de avance, que en principio estaba prevista para el 1 de junio, Andalucía debe tener una tasa de incidencia de Covid-19 acumulada de menos de 150 casos, menos de 500 hospitalizados y un ritmo de vacunación de más de 700.000 personas a la semana. En la comunidad andaluza solamente se cumple el último requisito. Esta semana están garantizadas 700.040 vacunas más las de AstraZeneca que llegarán a finales de semana, que serán para el grupo de edad de 60 a 69 años. En las próximas semanas, Andalucía recibirá un 40% menos de vacunas de Pfizer y de Janssen no tiene previsto recibir a partir de julio. Por lo tanto, esto mermará el ritmo de vacunación en la comunidad andaluza, ya que la Consejería de Salud quiere garantizar la segunda dosis de todos los que se están vacunando esta semana antes que avanzar en edades.

El último dato de hospitalizados en Andalucía es de 552 pacientes, de los que 125 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Por lo tanto, el avance en la desescalada está pendiente de bajar el número de ingresados en los hospitales, además de la tasa de incidencia acumulada. Sevilla, Málaga y Granada son las tres provincias con más hospitalizados, con 144, 82 y 80 este pasado martes. Le siguen Córdoba con 75 hospitalizaciones, Jaén con 70, Cádiz con 57 y Huelva con 25. Almería es la provincia con el número más bajo de hospitalizados, con 19 en total.

En cuanto a la tasa de incidencia, Andalucía supera los 150 casos pues registra 163,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Córdoba es la provincia con la tasa de incidencia más alta, con 259,2 casos, seguida de Granada, con 205,2 casos. También superan la tasa de 150 casos las provincias de Huelva con 172,1; Málaga con 171,8 y Sevilla con 152,4. La incidencia es inferior en Cádiz, cuya tasa es de 143,2 casos, y Jaén, con 139,9. Almería es la provincia que tiene la tasa más baja con 71,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Las medidas de restricción continúan, por tanto, una semana más en toda Andalucía ya que el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública se atrasa hasta el próximo martes 6 de julio, a la espera de que se puedan cumplir los parámetros para relajar las medidas.

La hostelería seguirá con horario de apertura hasta las 00:00 horas. Sobre esto se quejó este martes el vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Gregorio García, quien lamentó el retraso de la revisión de las medidas restrictivas por parte del comité de expertos y señaló que “no tiene ningún sentido” que los restaurantes, cafeterías y bares tengan que cerrar a las 00:00 horas mientras que el resto del sector, como los pubs, pueden hacerlo a las 2:00 horas.

El aforo de los establecimientos dependerá del nivel de alerta de cada municipio. Los pueblos que están en el Nivel 1 tienen un aforo de un 75% en interiores y el 100% en exteriores, mientras que en las mesas pueden estar ocho personas en el interior y diez en el exterior. En la provincia de Granada están en este nivel únicamente los municipios del Área Nordeste. En los municipios en Nivel 2 el aforo en el interior también es de un 75% y en las terrazas un 100%. El máximo de ocupación en mesas es seis personas en el interior y ocho en el exterior. Tanto Granada capital como el resto de municipios de la provincia granadina están en este nivel.

Los andaluces esperan que mejoren los indicadores para avanzar en la desescalada a la Fase de avance, que tendría menos restricciones, y posteriormente, a la Fase de normalización. Estas son las fases del plan de desescalada que comentó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el día que informó de las nuevas medidas determinadas por el Comité de Expertos ante el nuevo escenario que se presentó a partir del 9 de mayo, cuando finalizó el estado de alarma. Más de un mes y medio después, Andalucía no ha podido avanzar en el plan de desescalada porque los datos no han sido óptimos y está obligada a bajar la tasa de incidencia y el número de hospitalizados para hacerlo, para lo que es primordial la concienciación, no relajarse – más ahora que ya no es obligatorio el uso de mascarilla en exteriores- y mantener las condiciones higiénico sanitarias para evitar más contagios.