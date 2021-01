La autora del cartel de Semana Santa defiende su trabajo: “Me basé en un boceto con el permiso de su creador”

No es la primera vez que la presentación del cartel de Semana Santa de Granada está rodeada de polémica. Bien sea porque no gusta o porque supuestamente hay favoritismos en las votaciones, lo cierto es que cada año es un momento que temen tanto los autores de los propios cuadros como de la junta de gobierno de la Federación de Cofradías de la ciudad.

Y este año no podría ser menos. Y lo ha sufrido en sus propias carnes la artista Francisca Medina, un nombre que quedará marcado en el histórico cofrade granadino. Y todo porque, según han denunciado varios usuarios de las redes sociales, su pintura se parece demasiado a un boceto que otro autor ya había publicado en Twitter hace unos meses.

En ambas pinturas se aprecian unas figuras de un Cristo descendido y recostado en la Sábana Santa, junto a un ángel y a San Juan de Arimatea. Pero si bien ambos bocetos podrían parecerse, Paqui Medina ha defendido su trabajo en declaraciones a GranadaDigital y ha explicado cómo fue el procedimiento que siguió para terminar su pintura.

Así, reconoce que se dirigió a la Hermandad de la Soledad de Granada donde le facilitaron una serie de láminas y fotos en las que poder basarse para realizar su obra. “Entre los bocetos que me dieron había uno que me gustó muchísimo y que un cofrade, Patricio del Pozo, presentó a la propia Hermandad para un futuro paso de misterio. Llamé a su autor y me dio su consentimiento para poder inspirarme en su lienzo”.

Y ahí comenzó lo que reconoce que se ha convertido en un calvario. “Me quiero morir y tanto mi familia como yo estamos malos de pensar en todo lo que ha generado algo que he hecho con todo el amor del mundo”, lamenta esta artista granadina, pintora “sin ánimo de lucro”, que ha donado todas sus obras de arte a la Iglesia durante años. “Soy cofrade de toda la vida y esto no es lo que yo pensaba de las Cofradías de Granada“, dice haciendo referencia a que las mayores y más duras críticas hacia su trabajo las ha recibido por parte de los propios amantes de la Semana Santa de la ciudad.

Sin embargo, Paqui cuenta con el apoyo de la Federación de Cofradías y Hermandades de Granada, que no tiene previsto retirar el cartel que se presentó este domingo y al que, entre otros, acudió el propio autor del boceto en el que se basó Medina para su pintura final. Así lo ha indicado su presidente Jesús Muros, quien hace hincapié en que “Paqui era libre de pintar lo que quisiera, pero decidió pintar un Descendimiento porque es una apasionada de la Sindología, es decir, la ciencia que estudia la Sábana Santa de Turín y quiso reflejar cómo presenta la Hermandad de la Soledad el funeral de Cristo”.

“Entendemos que siempre que se presenta un cartel de Semana Santa genera una polémica importante, pero el mundo de las redes sociales lo magnifica todo. La ilustración puede o no gustar, según el ojo que lo ve, pero no lo vamos a retirar porque tiene el consentimiento del autor del boceto en el que está basado”, apunta Muros, quien pide respeto hacia Francisca Medina por el trabajo realizado.

La mayor parte de las críticas realizadas por los usuarios de redes sociales vienen por el nivel estético del propio cartel, que alguno consideran como “feo” y que “no está a la altura” de la promoción que se pretende hacer de la Semana Santa granadina con este tipo de eventos, si bien hay quien también se ha hecho eco del posible plagio de la ilustración. Recopilamos a continuación, algunos de los comentarios realizados en Twitter y Facebook:

