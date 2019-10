Un autobús muy especial llegará el martes 15 de octubre a la explanada del Palacio de Congresos de Granada. Forma parte de la campaña ‘La nueva cara del Alzheimer’, organizada por la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa), que ha puesto en circulación dos autocares para que recorran la geografía española y sensibilicen a la población sobre esta enfermedad y cambien la imagen y los estereotipos que se mantienen sobre ella. La campaña cuenta con la subvención del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

El nombre de la campaña tiene una explicación, que el colectivo explica en una nota de prensa: «Hasta ahora hemos considerado siempre que el Alzheimer y las demencias son cosas vinculadas con personas mayores, con la edad; se asocia muchas veces el hecho de envejecer a la pérdida progresiva de facultades y a la aparición de enfermedades, algunas de ellas leves, otras crónicas y otras degenerativas y/o terminales. Esto es un hecho y no se puede cambiar. Es el precio que hay que pagar por vivir cada vez más años. Y en este vivir cada vez más se encierra, en parte, el hecho de que las personas mayores de hoy son distintas de las de hace, por ejemplo, 20 años, pero también lo serán de las que dentro de 20 años sean consideradas como personas mayores. En cualquier caso, los mayores de hoy en algún momento fueron niños. Desde aquella infancia hasta la actualidad la ciencia ha avanzado, pero no ha podido impedir que un importante porcentaje de la población mayor padezca Alzheimer u otra demencia.»

Por eso el eje central de esta campaña son los niños de hoy, que dentro de unos años serán adultos. «Estos niños pueden ser nuestros hijos, sobrinos, incluso nietos; seres inocentes que deberían estar privados de cualquier dificultad, problema o enfermedad; al menos eso es lo que la mayoría de los padres desean para sus hijos».

Y, sin embargo, los niños de esta campaña son los potenciales enfermos dentro de 40, 50 o 60 años, «lo cual debería hacernos reflexionar en positivo sobre el problema de las demencias. En absoluto es demagogia o se busca crear una innecesaria y estéril alarma social. Al contrario. Lo que se pretende es “poner las cartas encima de la mesa” sobre la situación actual del Alzheimer, reflexionar sobre lo que se sabe y lo que se ignora y, sobre todo, tomar conciencia de la necesidad de seguir trabajando con más intensidad para, en la medida de las posibilidades, impedir que estos niños sufran, padezcan o convivan con la demencia en el futuro», resalta la confederación.

Por ello, los niños de hoy que mañana serán personas mayores deberían inspirar ciertas reflexiones. Por ejemplo, mencionan, «el Alzheimer nos puede tocar a todos y, por tanto, es básico que nuestras sociedades estén concienciadas sobre este problema sociosanitario». Por lo tanto, «es necesario invertir más en investigación biomédica para lograr mayores avances tanto en prevención, como en tratamiento, cronificación o, en su caso (ojalá), curación».

Asimismo, la Ceafa entiende que también es fundamental invertir en investigación social y sociosanitaria «para, mientras la anterior no va logrando objetivos que de ella se esperan, poder contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas». Igualmente, es «básico» que las administraciones vayan también tomando conciencia sobre la necesidad de invertir en recursos sociosanitarios en cantidad y calidad suficientes para atender no sólo a la población actual, sino también a la que está por venir (no olvidemos que ya no tenemos pirámide poblacional, sino una seta provocada por el mayor número de defunciones que de nacimientos); en 2040 España será el país del mundo con mayor esperanza de vida, así que aún se agravará más el problema del envejecimiento».

Además de todo eso, es fundamental «trabajar poniendo siempre a la persona en el centro de atención, respetando su dignidad y atendiendo a la satisfacción de los derechos que le son propios» y alertar, también, sobre ese nuevo colectivo (9-10% del total) de personas diagnosticadas por debajo de los 65 años y que requieren de unas atenciones específicas «para las que todavía nadie se ha preparado, o lo están haciendo de manera tímida».

El autobús estará atendido por profesionales y miembros de las juntas directivas de las asociaciones o federaciones de la ciudad donde se encuentre y estará a disposición de quien se quiera acercar, ofreciendo información específica, respondiendo a consultas y realizando actividades relacionadas con la enfermedad. Se distribuirán folletos con muy diversa información sobre la Enfermedad de Alzheimer, con consejos y cuidados para personas cuidadoras, sobre recursos y asociaciones de la zona, etcétera. También se proyectarán vídeos con información sobre la patología y con actividades que realizan las asociaciones con las personas afectadas por la Enfermedad de Alzheimer, tanto personas cuidadoras como diagnosticadas.

En Granada, el autobús estará abierto de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 y contará con la participación activa de la Confederación Andaluza de Alzheimer y la Federación Granadina de Alzheimer, tanto de profesionales como miembros de la junta directiva. Además, a las once de la mañanae leerá un comunicado por parte de la presidenta de la Federación Granadina de Alzheimer, María Dolores Almagro Cabrera, dirigido a cambiar la imagen y estereotipos de la sociedad sobre el Alzheimer.