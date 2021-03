Los vehículos SUV son actualmente los más vendidos en Europa ya que su carrocería y altura otorgan seguridad a los conductores. Además, se adaptan a todo tipo de terrenos y muchos conductores eligen ahora este tipo de vehículos. Los de la marca Suzuki tienen un sistema de tracción 4×4 que funciona en cuatro modos de conducción, lo que la facilita especialmente cuando las condiciones meteorológicas no son buenas. Cuando se producen nevadas, muchos conductores temen coger el coche. Los SUV de Suzuki Autiberia cuentan con un sistema de tracción 4×4 ‘modo nieve’ que es el asistente perfecto para conducir en esas condiciones. “El conductor no tiene que huir de la nieve. Este modo de conducción permite que deje de pensar en cómo tiene que conducir en determinados terrenos con nieve, porque el coche lo hace electrónicamente por él. El vehículo maneja la tracción por el conductor. Evita aceleraciones o frenadas bruscas, tracciones donde no se debe”, comenta Javier Martín, Jefe de Ventas de Autiberia, concesionario oficial de Suzuki en Granada.

La tracción All Grip, la nueva tecnología 4×4 de Suzuki, funciona en cuatro modos de conducción. Además del mencionado ‘modo snow’, en el que el vehículo “electrónicamente hace las funciones de conducir sobre nieve y va repartiendo frenada, potencia, tracción”, también tiene el modo ‘normal’ y el modo ‘sport’. Este último, según cuenta el Jefe de Ventas de Suzuki Autiberia, “genera el cambio de los mapas de motor, hace más sensibles los aceleradores y el coche tiene mucha más potencia”. También tiene el modo ‘lock’ para “terrenos más dificultosos en los que circular hasta 60 kilómetros por hora”.

Toda esa tracción es “intercambiable sin parar el coche”, una gran ventaja para los conductores. “No hay que parar el vehículo como antiguamente. Hoy en día, puedes cambiar a cualquier modo de conducción sin tener que parar el coche. Está patentado por Suzuki. En el mercado hay cosas parecidas, pero con ese sistema no”, resalta Javier Martín.

La marca japonesa tiene una larga tradición en el uso de la tracción a las cuatro ruedas, desde que fabricó el primer Jimny. La tracción 4×4 de Suzuki cumplió 50 años en 2020 y es la seña de identidad de la marca. “En principio, la tracción 4×4 de Suzuki ha sido muy de campo, dedicada al terreno muy sinuoso, y ha evolucionado poco a poco pues el vehículo ha pasado de ser para terrenos muy sinuosos a ser un coche mixto, que valga tanto para campo como para carretera. El coche sirve para las dos opciones sin perder nada de calidad ni de comodidad en la conducción”, comenta el Jefe de Ventas de Autiberia.

Suzuki tiene cuatro modelos en versión 4×4. “El Ignis es el SUV más pequeño y con más distancia al suelo que existe. Se fabrica en tracción normal y en tracción 4×4. Los otros modelos son el Suzuki Vitara, el Suzuki S-Cross y de la gama superior, el nuevo Across, que solo es 4×4 híbrido enchufable. En versión eléctrica tiene hasta 75 kilómetros de autonomía”, explica Javier Martín. Todos estos modelos están disponibles en Suzuki Autiberia para verlos y probarlos. “Son todos versiones SUV, preparadas para todo camino”, añade.

Toda la gama de los nuevos modelos de Suzuki es híbrida. “Desde híbridos no enchufables hasta híbridos enchufables. En el futuro vendrá la gama eléctrica 100%. Toda la gama de Suzuki tiene tarjeta Eco de la DGT hasta tarjeta cero emisiones. No tiene versiones diésel, todos son gasolina”, indica Javier Martín.

Otras ventajas que ofrecen estos modelos SUV de Suzuki para los conductores son “el acceso al puesto de conducción y la salida del vehículo, que es mucha más cómoda por la altura” y también que “para la conducción sobre terrenos fuera de carretera tienen mucha más visibilidad”. Además, Javier Martín destaca que son vehículos muy equipados, “con luces led, cámaras de visión trasera, sensores de aparcamiento, control de cambio de carril, control de alerta de fatiga, alerta de frenada a peatones, etc”.