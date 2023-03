Aumenta las posibilidades de vender tu vivienda con el home staging

Todos los propietarios que ponen a la venta su casa o piso quieren venderlos al máximo precio posible y hacerlo rápido. Muchos de ellos no lo pueden conseguir, no por culpa de su vivienda, sino porque no son capaces de mostrar a sus visitas todo el potencial que esta tiene. Para evitar que tu vivienda sea una de esas que se quedan una eternidad anunciada en los portales inmobiliarios y conseguir compradores que estén dispuestos a pagar por la casa lo que realmente vale, la solución está en el home staging.

Para sacar el máximo partido a la venta de una casa, Montalvo Grupo Inmobiliario ofrece la manera de hacerla brillar como se merece para venderla al máximo precio posible y rápidamente.

¿Qué es el home staging?

Aunque tenga este nombre tan raro, el home staging es algo muy sencillo, aunque, como todo, tiene su técnica. El home staging consiste en crear un espacio acogedor y neutro para que el comprador pueda visualizarse viviendo en tu casa. Esto es importante porque si tu visita es capaz de verse viviendo allí es mucho más fácil que decida comprar. Y no solo eso, sino que estará dispuesta a pagar más por tu vivienda. Si está vacía, resulta desangelada y poco cálida y, además, no facilita para nada que el comprador la imagine con sus propios muebles.

Si la casa tiene una decoración con mucha personalidad, eso tampoco le pone las cosas fáciles a tu visita. Por no hablar de que, si no le gusta tu estilo, probablemente lo primero que sienta sea rechazo. Y nadie compra una casa que le genera rechazo.

Las emociones son las que nos guían a la hora de comprar cualquier cosa. Y una casa no es una excepción. Crear un hogar en el que el comprador pueda imaginarse viviendo la vida que quiere hará que el paso de la casa por los portales inmobiliarios sea más que breve.

¿Cómo convertir una casa en un imán para compradores?

Lo primero que se debe hacer para que un piso o casa sea atractiva para los compradores es despersonalizarla. Fuera decoración llamativa y efectos personales -especial atención al baño y a la colección de cremas, champús y cepillos de dientes-. También se debe ordenar y organizar todo en su sitio. El desorden no da paz, y se trata de armonizar el espacio para que tu comprador se sienta a gusto. Es importante también despejar. Para lograr sensación de amplitud es imprescindible quitar cosas de en medio. Importante en toda la casa, y la cocina es una parte muy importante de una vivienda. Encimeras despejadísimas; los cacharros, en los cajones.

También se debe reparar lo que sea necesario: bombillas que no se encienden, persianas rotas, puertas que no abren bien… No se debe olvidar arreglarlas antes de poner la casa a la venta.

Cómo ayuda el home staging a vender una casa

El home staging hace que una casa destaque entre la competencia ya que resalta el atractivo de la vivienda y genera interés en ella. Y cuanto más interés despierte, más visitas tendrá. Y esto provocará que la venta sea rápida, porque cuando hay mucha gente interesada, aumenta la demanda. Y eso solo quiere decir una cosa: que aumenta también el precio.

Unas buenas fotos son importantes para vender una casa, ya que ayudan a captar la atención de un comprador en los portales inmobiliarios. Las fotos de calidad ayudan a posicionar una vivienda en los portales inmobiliarios. Es decir, la casa tendrá más visibilidad y, por tanto, llegará a más posibles compradores.