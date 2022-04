La polémica está servida. Y nunca mejor dicho. Las palabras del alcalde de Granada, Paco Cuenca, en el acto de clausura del certamen Saborea Sin Prisa Granada han reabierto un encendido debate que viene de lejos, pero que está permanentemente candente entre el sector hostelero: ¿tapas gratis sí o no?

"El Ayuntamiento no va a promocionar más, por lo menos quien dependa de nosotros, tapas gratis. No, nunca más. Las tapas hay que pagarlas, porque son alta gastronomía como se ha demostrado hoy [por este jueves]", aseguraba Cuenca durante la atención a medios en el Palacio de Congresos. Un audio que ya puede escuchar íntegro aquí. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar.

Desde quienes hablaban de "robo" hasta aquellos que usaban términos más gruesos. Otros -en honor a la verdad, más bien pocos- salían en defensa del primer edil de la capital, quien viendo el revuelo no tardó en tirar de jerga 'malafollá' para salir al paso. "Vaya folletaíca con lo de las tapas. ¡Cómo vamos a prohibirlas! Son parte de la esencia de #Granada y las quiero en mi ciudad. También quiero que su gastronomía vaya a más y que podamos disfrutar de una delicia gastronómica. (Que es lo que dije)", publicó en Twitter.

Vaya folletaica con lo de las tapas. ¡Cómo vamos a prohibirlas!

Son parte de la esencia de #Granada y las quiero en mi ciudad.

También quiero que su gastronomía vaya a más y que podamos disfrutar de una delicia gastronómica.

(Que es lo que dije) — Paco Cuenca (@PacoCuenca) March 31, 2022

Ahí si que recibió algunos apoyos. Sobre todo de quienes 'alimentan' este debate por vivir en 'carne propia' las consecuencias de servir tapas abundantes y gratis con cada consumición. Una realidad que, como todo, cambia en función de la zona de la zona de la ciudad en la que se sitúe el bar y el poder adquisitivo de la misma. En barrios populosos como el Zaidín o La Chana, los hosteleros son, por lo general, más proclives al 'obsequio', mientras que en el centro, con gran afluencia turística, hay más detractores de este concepto que ha hecho famosa a la gastronomía de Granada.

Las palabras completas del alcalde fueron las siguientes: