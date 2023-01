El atleta Dani Rodríguez, sobre sus próximos objetivos: "Quiero ganar el Campeonato de España y asegurarme estar en el europeo"

Dani Rodríguez (26 de enero de 1995) se ata los cordones de sus zapatillas y atiende a GranadaDigital antes de iniciar un entrenamiento más, o uno menos, según se mire para encarar un calendario repleto de retos grandes e ilusionantes para el atleta natural de Casanueva (Granada). Lo hace en su 28 aniversario, "un año más viejo", bromea, que en realidad disfraza un gran momento deportivo que ya ha empezado a coger forma logrando antes de lo esperado por él mismo una marca mínima europea que le da licencia para soñar en grande. Ese registro le tiene ahora mismo con un pie dentro del próximo Campeonato de Europa de pista cubierta que se celebrará en Estambul (Turquía), entre el 2 y el 5 de marzo. Sin embargo, le tocará asegurar ese billete en su cita con el Campeonato de España de pista cubierta de Madrid del próximo mes de febrero. "Solo van tres" y en una de esas plazas busca inscribir su nombre el granadino que tiene claro lo que debe hacer para estar en la cita de Turquía: "Ganar el Campeonato de España".

La consecución de la marca mínima requerida para estar en el siguiente europeo no varía la hoja de ruta de Dani Rodríguez. "No me esperaba hacer la mínima que piden en la primera carrera", confiesa, un atleta que digiere el éxito "con pies de plomo" y que cree en el camino para conseguir los objetivos. Son muchos los retos que aparecen en el horizonte inmediato del corredor granadino. Los afronta con "muchísimas ganas", pero sobre todo con confianza en un trabajo diario que se refleja en él, pero comprende a muchas más personas: "Estoy muy muy muy contento con el trabajo que estoy haciendo con mi entrenador, con mi nutricionista y con mi psicóloga [...] También con los fisios que, parece una tontería, pero al final son los que te ponen las piernas a punto y te evitan de esas lesiones". Por eso, no es extraño que, tras conocer esa marca final, con la que superaba su registro personal y alcanzaba la mínima europea, "lo primero que hice fue abrazar a mi entrenador".

Ahora le toca poner el broche al trabajo bien hecho con una buena actuación en el próximo Campeonato de España que se celebrará en la capital española del 17 al 19 de febrero. Solo así podrá asegurarse su presencia en la cita europea de Turquía. Por tanto, ese próximo compromiso en Madrid está señalado en rojo en el calendario del de Casanueva que va con todo a la competición nacional: "El objetivo es ganar el Campeonato de España y asegurarme el puesto para ir al de Europa". El buen desempeño del granadino será capital para estar en Estambul y explica el motivo: "Tengo que esperar a que corran los demás compañeros, porque si hay a lo mejor cuatro personas con mínima, solo van tres. Por eso el objetivo es ganar el Campeonato de España [...]". En ese compromiso intentará además de salir vencedor para no tener que depender de sus competidores "hacer marca personal también, porque sé que puedo rebajarla aún más".

Precisamente, Dani Rodríguez da prioridad a la superación personal antes que a alcanzar las expectativas que requiere una prueba y/o campeonato o las que se crean desde fuera: "Si tengo que elegir, prefiero superarme a mí mismo". Eso es algo que va trabajando con el paso del tiempo y de las experiencias donde ha aprendido a valorar el papel fundamental que juega un factor como es el mental. "Creo que va a hacer dos años que llevo trabajando con una psicóloga" y añade que "a mí me ha ayudado muchísimo: a nivel de concentración, de motivación, de controlar los nervios, de saber gestionar cada momento de la competición, de tu día a día, de si tienes un mal día entrenando quizá no machacarte a ti mismo...".

¿Lo que más disfruto? "El atletismo al aire libre y la prueba de 200"

A sus 28 años, recién cumplidos, al del club Playas de Castellón ya le ha dado tiempo a proclamarse campeón de España en múltiples ocasiones, tanto al aire libre como en pista cubierta, y a cosechar también logros internacionales por equipos y también en el plano individual. Sin embargo, y pese a desenvolverse bien en las distintas pruebas -200m, 60m, 4x100m- y formatos -al aire libre o pista cubierta- el velocista granadino no esconde sus 'preferencias': "Aire libre me gusta más, porque los atletas decimos que el aire libre es el atletismo de verdad" y "disfruto mucho corriendo el 200m, sí, se puede decir que es mi prueba favorita", confiesa. Así lo reflejan las estadísticas, donde el 200m, es la distancia que más éxito ha reportado al corredor granadino. Al contrario sucede con el aire libre donde la preferencia del velocista no se corresponde con la superficie sobre la que más logros cosecha -predominan sus victorias en pista cubierta-.

Ir a unos Juegos Olímpicos, el "gran sueño" de Dani Rodríguez

Las puertas de los Juegos Olímpicos de Tokio no se abrieron para Dani Rodríguez. El sueño estaba al alcance de la mano, pero tal y como relata el velocista de Casanueva, al final no pudo ser: "Me quedé muy muy muy cerca de ir". Formó parte de la lista de atletas con posibilidades de ser olímpicos, pero un final de temporada donde "no tuve buenas carreras al aire libre", le apartó definitivamente de cumplir ese gran objetivo. Ahora mismo, Dani Rodríguez está centrado en conseguir una victoria en el Campeonato de España y, en caso de confirmar el billete a Estambul, "intentar poder estar en la final del Campeonato de Europa". No obstante, ello no le hace perder de vista ese sueño que todavía no ha podido hacer realidad y que espera que, en París 2024, esta vez sí, se pueda cumplir: "La satisfacción de verte en unos JJ.OO. tiene que ser brutal".

Mientras llega esa primera aventura olímpica, Dani Rodríguez suma y sigue. En su libro de recuerdos ya están su "primera medalla nacional", su "doblete -campeón del 60m y el 200m- en el Campeonato de España absoluto que se celebró también en Madrid" o "los Juegos del Mediterráneo de este verano pasado, porque fue mi primera medalla a nivel internacional individual". Allí, en el álbum del velocista granadino aún hay sitio para esa página en blanco reservada a esa esperada participación en los JJ.OO. Hasta que lo haga, el de Casanueva seguirá disfrutando al máximo cada torneo, "yo siempre cada carrera que acabo siempre lo agradezco, porque podría no estar ahí". Dani Rodríguez va a por todas, pero sin perder la humildad... próxima parada: Campeonato de España.