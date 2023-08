El Atlético de Madrid, interesado en Samu Omorodion

Al Granada CF le crecen los enanos. A la complicada situación que el mercado de fichajes le plantea al club rojiblanco, necesitado urgentemente de refuerzos para afrontar con una mínima garantía su regreso a Primera División, se suma ahora el interés del Atlético de Madrid por la joya de la cantera nazarí: Samu Omorodion.

Según ha publicado este viernes ElDesmarque, el club madrileño ha puesto su ojo en el jugador melillense, al igual que varios clubes de la Primer League. El delantero ya sabe lo que es marcar en el Metropolitano, fue el gran protagonista del estreno liguero del Granada CF hace apenas unos días y parece que su actuación en tierras madrileñas ha hecho que el club colchonero decida lanzarse a por él.

El Atlético de Madrid estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Omorodion fijada en seis millones de euros. Tal y como señala ElDesmarque, el conjunto madrileño contempla en sus planes adquirir los derechos del jugador, pero dejar que complete la presente campaña como cedido en un club de Primera División para que obtenga la experiencia y los minutos esperados.

Aunque en un principio se especulaba sobre una posible cesión al Granada CF, las últimas informaciones, entre ellas las del Diario AS apuntan que esto no sería posible ya no podría volver a ser inscrito en el club rojiblanco hasta pasados seis meses. El posible destino de Samu Omorodion podría ser el Cádiz.