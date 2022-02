Las asociaciones de ludopatía critican la concienciación sobre el juego: “Los lobos no pueden cuidar de las ovejas”

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía anunció hace unos días la puesta en marcha del Proyecto FES (Formación, Educación y Sensibilización), definido por la propia Junta como “una campaña que tiene como objetivo propiciar que la juventud, de forma libre, informada y consciente, haga una gestión saludable del tiempo de ocio”. Esta iniciativa cuenta con la Asociación Española Plataforma para el Juego Sostenible, que tiene asociadas a las principales empresas que gestionan los juegos de azar en España. La Federación Andaluza de Jugadores de azar Rehabilitados (Fajer), ha mostrado su disconformidad con esta colaboración. Julio Martínez Martínez, presidente de la Asociación Granadina de Jugadores en Rehabilitación (Agrajer), atiende la llamada de GranadaDigital para hablar sobre esta cuestión.

“Estas empresas se dedican a generar dinero y crear enfermos”, declara Julio, que no entiende la decisión tomada por la consejería dirigida por Javier Imbroda. El representante de Agrajer asegura que “los lobos no pueden cuidar de las ovejas” porque es algo que “no tiene futuro”. “Ahora se han inventado que juegan responsablemente”, critica. Las compañías que integran la Plataforma para el Juego Sostenible se dedican a actividades como operadores de salones de juego, juego online, casinos y máquinas en hostelería.

“Creo que la labor de las asociaciones era la adecuada para poder transmitir”, señala Martínez, que recuerda que el pasado curso escolar Agrajer cooperó con el Instituto Andaluz de la Juventud para acudir a 25 centros de la provincia. El presidente de Agrajer dice que este año académico no se ha continuado con ese esfuerzo: “Suponemos que ya no se van a poner en contacto con nosotros”.

Julio considera importante el valor añadido que tiene la labor de los jóvenes que cuentan su experiencia a los estudiantes de primera mano. No hay mejor ejemplo para los alumnos que las personas que han vivido en persona el daño de una adicción. A los institutos acudía el trabajador social de la organización acompañado de una persona mayor de edad en tratamiento avanzado. El representante detalla que el IAJ valoró positivamente el trabajo de Agrajer y menciona que la asociación tuvo que pasar un proceso previo.

Las asociaciones que trabajan en la rehabilitación de jugadores no se han quedado únicamente en la denuncia tras el anuncio de la Junta. Así lo confirma Julio Martínez: “Se está hablando con las administraciones para ver qué está pasando”. Por ahora, las organizaciones no han desvelado nada acerca de sus conversaciones sobre el Proyecto FES, que cuenta con la participación de Pedro García Aguado, ex director de Juventud de la Comunidad de Madrid y conocido por el programa televisivo ‘Hermano Mayor’.