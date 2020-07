La Asociación de Chiringuitos, satisfecha por el funcionamiento y control en las playas

Se atraviesa ya el ecuador del mes de julio y nadie puede cuestionar que este está siendo un verano atípico para todos, especialmente para los que trabajan del turismo que, con muchos menos visitantes, tienen que ingeniárselas para funcionar sin que sus trabajadores resulten perjudicados. En la Costa Tropical, se vive del sol y la playa, la gran mayoría de la población activa se dedica a este sector, así como el 70% de los empresarios. Por ello, el buen funcionamiento de limpieza, control y seguridad en las playas es especialmente importante en esta temporada.

“Todos nos temíamos que esto fuera un desastre. La obligatoriedad de guardad unas normas de higiene y distanciamiento nos lo ponían todo muy negro, pero cuál ha sido nuestra grata sorpresa al comprobar que, con una buena organización y la voluntad de conseguirlo, nuestras playas están funcionando perfectamente y sin problemas importantes”, afirma Francisco Trujillo, presidente de los empresarios de playas de la Costa Tropical.

Salvo algunos cierres puntuales y por zonas en los fines de semana, que es cuando bajan más bañistas de Granada y otras provincias limítrofes, “en líneas generales tanto los usuarios como los que se encargan de que todo funcione han tomado conciencia de la situación y todo está saliendo bastante bien”, afirma Trujillo. “Si se cierra un tramo de playa es porque las medidas de seguridad están funcionando y eso debe darnos mucha más tranquilidad porque demuestra que hay una reacción positiva e inmediata”, añade el presidente de los empresarios de playas.

Y es que si hay alguien que pueda tomar el pulso a la situación en las playas son los que trabajan en ellas. “Queremos felicitar a los responsables de las áreas municipales de Playas de los Ayuntamientos litoral de la Costa Tropical por la labor de coordinación que están llevando a cabo para evitar cualquier tipo de problema. A los equipos de limpieza y mantenimiento, a los socorristas, a los vigilantes que ha mandado la Junta, y a los que colaboran con ellos como Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Todos están haciendo una labor extra este verano ‘tan especial’. Pero también a los vecinos y visitantes. En su gran mayoría son conscientes de la situación que estamos viviendo y muestran su responsabilidad usando la mascarilla y guardando las distancias de seguridad. Gracias”.

Por último, desde la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas, lanzan también una llamada de atención para ese pequeño porcentaje que piensa que no es para tanto. Son los que o no llevan la mascarilla o la llevan adornándoles el codo y participan en aglomeraciones sin valorar las consecuencias. “Nos jugamos mucho este verano. Nuestros trabajadores echan muchas horas al sol atendiendo a los clientes con la mascarilla puesta, y os aseguro que no es nada fácil para el que está trabajando en las playas llevarla en todo momento. Pero si ellos que están trabajando pueden, los que están de ocio aún más. Por lo tanto, vaya nuestra petición para ellos, para los que pasan: #PonteLaMascarilla, es un acto inteligente, sensato y de responsabilidad para contigo y con los demás”.