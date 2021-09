El Granada no juega a nada. El Granada no defiende bien. El Granada tiene fallos de concentración. Al Granada se le remonta con facilidad. El Granada no es fiable. El Granada carece de gol. El Granada adolece de apatía. A nadie se le escapa que este Granada no funciona como debería. Y más aun viendo el listado de jugadores que componen su plantilla. Por ello, en cierta manera, podría pensar que este equipo tiene que mejorar con el tiempo. Podría pensar que todos sus males son solucionables. Pero es que el mayor problema del Granada es que, por mal que haya ido el partido de turno, lo peor está siempre por venir. Y no viene desde el césped, ni con el partido en juego. No. Lo peor de este Granada viene desde la rueda de prensa. Lo peor de este Granada es ese ciclo de excusas de las que se desprende demasiada prepotencia y nula comprensión de problemas y, por ende, capacidad para solucionarlos. Lo más preocupante de este Granada es la falta de autocrítica.

“Robert, lo cierto es que tienes mucho que aprender de Diego Martínez”

Cuando iba al colegio tenía un compañero que era muy buena gente, pero las excusas se le acumulaban con demasiada frecuencia. Siempre se apoyaba en un infinito repertorio de evasivas para ocultar sus problemas de memoria, falta de organización y su incapacidad de trabajar en casa. Hasta que en un cumpleaños le simplificaron la tarea. Le regalaron un perro. El perro era precioso y muy gracioso, pero pronto empezó a haber perro para todo. Que si se había comido su desayuno y te pedía del tuyo. Que si había mordisqueado su libreta. Que si le había perdido el estuche. Que si le había roto el libro de mates. Que si se había comido la manualidad de turno. Dani encontró en Rufo la excusa perfecta para todo. Y se volvió insoportable.

Que si la mala suerte, que si el árbitro, que si los jugadores, que si las lesiones, que si el rival, que si la grada, que si Diego Martínez… ¡Qué pesadez! Robert, lo cierto es que tienes mucho que aprender de Diego Martínez… Y lo peor es que no solamente de temas que discurren en el césped.