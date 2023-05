Las emociones, la clave de un buen trabajo en equipo y de un buen desarrollo individual

El trabajo con las emociones es imprescindible para nuestro desarrollo personal y profesional, ya que, la inteligencia emocional actúa en nuestro sistema antes que la inteligencia racional, y por tanto, no podemos ignorarla. Es muy importante trabajar el ME, el yo, pero sin duda no podemos desarrollarlo sin tener en cuenta el NOSOTROS, el WE.

¿Qué emociones existen?

Hay mucha emociones, pero entre ellas tenemos que identificar las básicas a tener en cuenta. Y estas son:

1. Miedo

2. Alegría

3. Tristeza

4. Enojo

5. Asco

Estas cinco son las básicas a las que podemos añadir una sexta: la sorpresa.

La riqueza de nuestra vida emocional tiene una relación directa con el conocimiento del tipo de emociones y sus nombres.

Con la A:

• Abandono,

• Abatimiento, (estar)

• Abrumado,

• Aburrimiento, Abuso,

• Aceptación,

• Acompañamiento,

• Admiración,

• Afecto,

• Aflicción,

• Agobio,

• Agradecimiento

• Agravio,

• Agresión,

• Alarma,

• Alborozo,

• Alegría,

• Alivio,

• Alteración,

• Amabilidad,

• Amargura,

• Ambivalencia,

• Amor

• Angustia,

• Añoranza,

• Ansiedad

• Apatía,

• Apego,

• Apoyo,

• Aprobación,

• Armonía,

• Arrepentimiento,

• Arrogancia,

• Arrojo,

• Asco,

• Asombro,

• Atracción,

• Ausencia,

• Autonomía.

Con la B:

• Benevolencia,

• Bondad.

Con la C:

• Calma,

• Cansancio

• Cariño,

• Celos,

• Censura,

• Cercanía,

• Cólera,

• Compasión,

• Competencia,

• Comprensión,

• Compromiso,

• Concentración,

• Condescendencia,

• Confianza,

• Confusión,

• Congoja,

• Consideración,

• Consuelo,

• Contento,

• Contrariedad,

• Correspondencia,

• Cuidado,

• Culpa,

• Curiosidad.

Con la D:

• Decepción,

• Dependencia,

• Depresión,

• Derrota,

• Desaliento,

• Desamor,

• Desamparo,

• Desánimo,

• Desasosiego,

• Desconcierto,

• Desconfianza,

• Desconsideración,

• Desconsuelo,

• Desdén,

• Desdicha,

• Desencanto,

• Deseo,

• Desesperación,

• Desgano,

• Desidia,

• Desilusión,

• Desmotivación,

• Desolación,

• Desorientación,

• Desprecio,

• Desprestigio,

• Desprotección,

• Destrucción,

• Desvalimiento,

• Desventura,

• Devaluación,

• Dicha,

• Dignidad,

• Discordia,

• Disforia,

• Disgusto,

• Dolor,

• Dominación,

• Duda,

• Duelo.

Con la E:

• Ecuanimidad,

• Empatía,

• Encanto,

• Enfado,

• Engaño,

• Enjuiciamiento,

• Enojo,

• Entusiasmo,

• Envidia,

• Espanto,

• Esperanza,

• Estima,

• Estremecimiento,

• Estupor,

• Euforia,

• Exaltación,

• Exasperación,

• Excitación,

• Éxtasis,

• Extrañeza.

Con la F:

• Fastidio,

• Felicidad,

• Fervor,

• Firmeza,

• Fobia,

• Fortaleza,

• Fracaso,

• Fragilidad,

• Frenesí,

• Frustración,

• Furia.

Con la G:

• Generosidad,

• Gozo.

Con la H:

• Halago,

• Hastío,

• Honestidad,

• Honorabilidad,

• Hostilidad,

• Humildad,

• Humillación.

Con la I:

• Ilusión,

• Impaciencia,

• Imperturbabilidad,

• Impotencia,

• Incapacidad,

• Incompatibilidad,

• Incomprensión,

• Inconformidad,

• Incongruencia,

• Incredulidad,

• Indiferencia,

• Indignación,

• Inestabilidad,

• Infelicidad,

• Inferioridad,

• Injusticia,

• Inquietud,

• Insatisfacción,

• Inseguridad,

• Insuficiencia,

• Integridad,

• Interés,

• Intolerancia,

• Intrepidez,

• Intriga,

• Invasión,

• Ira,

• Irritación.

Con la J:

• Júbilo,

• Justicia.

Con la L:

• Lástima,

• Libertad,

• Logro,

• Lujuria.

Con la M:

• Manipulación,

• Melancolía,

• Menosprecio,

• Mezquindad,

• Miedo

• Molestia,

• Motivación.

Con la N:

• Necesidad,

• Nostalgia.

Con la O:

• Obligación,

• Obnubilación,

• Obstinación,

• Odio,

• Omnipotencia,

• Optimismo,

• Orgullo,

• Ostentación.

Con la P:

• Paciencia,

• Pánico,

• Parálisis,

• Pasión,

• Pavor,

• Paz,

• Pena,

• Pereza,

• Persecución,

• Pertenencia,

• Pesadumbre,

• Pesimismo,

• Placer,

• Plenitud,

• Preocupación,

• Prepotencia,

• Pudor.

Con la R:

• Rabia,

• Rebeldía,

• Recelo,

• Rechazo,

• Regocijo,

• Rencor,

• Repudio,

• Resentimiento,

• Reserva,

• Resignación,

• Resiliencia

• Resistencia,

• Respeto,

• Resquemor.

Con la S:

• Satisfacción,

• Seguridad,

• Serenidad,

• Simpatía,

• Soledad,

• Solidaridad,

• Sometimiento,

• Sorpresa,

• Sosiego,

• Suficiencia,

• Sumisión.

Con la T:

• Temor,

• Templanza,

• Tentación,

• Ternura

• Terquedad,

• Terror,

• Timidez,

• Tolerancia,

• Traición,

• Tranquilidad,

• Tristeza,

• Turbación.

Con la U:

• Unidad.

Con la V:

• Vacilación,

• Vacío,

• Valentía

• Valoración,

• Venganza,

• Vergüenza,

• Vulnerabilidad.

Con la Z:

• Zozobra.

Esto significa que cuantas más emociones conozcamos, aunque sea al principio sólo de nombre, más vamos a poder identificarlas cuando lleguen a nuestra vida, y lo más importante es que vamos a estar mejor preparados para saber qué nos quieren decir, pues son como una brújula que nos ayuda a saber qué está pasando dentro y fuera de nosotros/as

Por tanto, tenemos que intenta aprender bajo estas claves:

1. Escuchémonos emocionalmente

2. Busquemos otros momentos, otros recuerdos que nos ha generado una emoción similar

3. Sepamos qué ha provocado esa emoción y qué necesidades tenemos ante ella

4. Expresemos lo que sentimos al grupo para encontrar empatía, comprensión y respeto

5. Verifiquemos la entrega en la otra persona: empatía, qué le hemos transmitido y que le hemos hecho sentir

6. Escuchemos a los demás, dedicándole nuestro tiempo

7. Programemos nuestro trabajo emocional para poder trabajar con nuestras emociones en cualquier momento, sin necesidad de que sea justo cuando un hecho las haga aparecer

Por tanto, tenemos que tener claro que el cerebro emocional responde a un acontecimiento más rápido que el cerebro racional... y el cerebro racional habitualmente no decide qué emociones deberíamos sentir.