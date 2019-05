Arrimadas asegura que Granada tiene “un proyecto de futuro pendiente” que va a llegar con Ciudadanos

“Granada tiene un proyecto de futuro pendiente que nadie se ha atrevido a poner en marcha y que va a llegar de la mano de Ciudadanos”. Así lo ha dicho esta tarde la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, con la Catedral de Granada como telón de fondo y ante más de 300 personas a las que ha animado a “llenar las urnas de naranja” el próximo domingo 26 de mayo: “No queremos otros cuatro años más de un gobierno desnortado o afectado por casos de corrupción; eso es demasiado tiempo. No dejéis pasar esta oportunidad de tener un alcalde a la altura de lo que se merece Granada, no os resignéis”.

Arrimadas ha recordado que Ciudadanos es “el partido capaz de transformar los imposibles en realidad” y el único que dice lo mismo en Cataluña que en Madrid o que en Granada. Así, ha hecho balance de los primeros cien días de gobierno de su formación en la Junta de Andalucía, donde “se han levantado alfombras, se han abierto ventanas y ya se han cerrado cien chiringuitos para tener más dinero para los andaluces”.

La portavoz de Cs ha asegurado que “Ciudadanos no es el partido de los derrotistas, sino el partido de los valientes, de los soñadores y de quienes quieren un futuro mejor” y, en este sentido, ha querido reconocer la labor de todos los concejales de pequeños pueblos de Cataluña, el País Vasco o Navarra, donde cada día tienen que soportar insultos, agresiones y amenazas. “Hoy mismo, después del acto de Albert Rivera en Navarra, se han dedicado a limpiar con lejía el suelo que han pisado. Eso es lo que tenemos que aguantar, pero no nos importa, porque todo ese odio nos demuestra lo necesarios que somos y nuestro amor por esta tierra y por España es más fuerte que ese odio”, ha puesto de manifiesto.

Arrimadas se ha dirigido al “futuro alcalde de Granada”, Luis Salvador, al que le ha reconocido que no va a poder hacer más maravillosa de lo que ya es a Granada, pero sí que va a poder hacer que sea “una ciudad mejor para vivir, con más oportunidades para los jóvenes, más atención a los mayores, menos contaminación y más preocupada por el futuro y el bienestar de las personas”.

Junto a Arrimadas, Luis Salvador ha apelado a la movilización de todos los granadinos el próximo 26 de mayo para ganar no solo la alcaldía, sino para ganar los próximos doce años para esta ciudad. “Aquí no nos valen los discursos vacíos y los eslóganes. Estamos acostumbrados a que no nos traten de forma diferente y hoy, para ser iguales y poder competir con las principales ciudades españolas, nos hace falta algo más: un proyecto a corto, medio y largo plazo que nos permita conquistar el futuro sin renunciar a nuestra identidad ni a lo que somos”, ha señalado.

Salvador ha prometido “trabajo y honestidad” y ha garantizado que dará la vida por volver a situar a Granada en el lugar que se merece: “Está en juego que Granada despierte, que conquiste el futuro, y eso es algo que no podemos hacer sin cada uno de vosotros. Estamos luchando por nuestro futuro y por el de nuestros hijos y hay demasiado en juego”.

Por último, el diputado granadino de Cs en el Congreso, Fran Hervías, ha apelado a la única realidad que se repite elecciones tras elecciones: “Ciudadanos es el partido que más crece en las urnas y un puñado de votos puede conseguir el cambio”. Así, Hervías se ha dirigido a Salvador convencido de que será el futuro alcalde de Granada y no solo por ser “una persona trabajadora, honesta, sensible y con un corazón enorme”, sino también por ser el único candidato “con ambición de Granada” y con “una idea muy clara en la cabeza de hacia dónde debe dirigirse esta ciudad”.