Arranca desde Madrid el primer viaje en AVE hacia Granada

Tras 20 años de espera, el AVE, parte, por fin, rumbo a Granada. Lo hace con todos los honores y no es para menos. En un viaje inaugural que partirá a las 9:15 horas de este martes, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comandará una comitiva cuyo punto de partida será el andén número 12 de la estación de Atocha. Sánchez, eso sí, no será el único que no ha querido perder la oportunidad de personarse en este histórico día para la ciudad. El tan anhelado recorrido ferroviario desde la capital de España tendrá como pasajeros al ministro de Fomento Jose Luis Ábalos, quien ha tenido un papel clave en los últimos compases de la oficialización del AVE granadino, así como los presidentes de Renfe y Adif, Isaís Paboas e Isabel Pardo respectivamente. Entre muchos otros cargos de representación nacional, también ha estado presente el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

En lo que respecta a la representación local, los diputados del PSOE en el Congreso, José Antonio Montilla, Elvira Ramón y el exalcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas, han partido asimismo desde la estación madrileña. Junto a ellos está el ya exalcalde de Granada, Paco Cuenca, tras todo un mandato en el que ha insistido reiteradamente en la llegada de la alta velocidad a la ciudad y que, a pesar de que esta sólo pudo hacerse oficial dos semanas antes de los comicios municipales, entiende, a todas luces, como un logro de su equipo de gobierno. Como detalle, el ahora máximo mandatario del consistorio granadino, Luis Salvador, del grupo político Ciudadanos, no partirá en esta comitiva y sólo estará en la recepción de la misma a la llegada a la estación granadina, que se producirá a las 12:36 horas.

Antes de esto, en Antequera se producirá una parada en la que estarán tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, diputada autonómica por Granada. Allí, según se ha estipulado en la agenda, se inaugurará una placa en conmemoración de este día, de la misma manera que en la capital granadina, donde también se espera un acto de las misma características en la citada recepción de la comitiva.