Armilla se solidariza con el pueblo ucraniano

Vecinos y la corporación municipal de Armilla han participado este miércoles por la mañana en la Plaza de la Constitución en una concentración silenciosa en solidaridad con el pueblo ucraniano.

De esta manera, la sociedad armillera traslada su apoyo a todas las personas que están sufriendo en estos momentos las consecuencias del conflicto bélico desencadenado por la Federación Rusa contra Ucrania.

Apoyo que se suma a la campaña de recogida de alimentos no perecederos y medicinas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Armilla para enviarlos a Ucrania y ayudar así a los habitantes de este país frente a la invasión de las tropas rusas.

Desde esta semana, se han instalado dos puntos de recogida de estos productos en el edificio de Servicios Sociales, donde los vecinos y vecinas pueden depositar sus productos los lunes y martes en horario de 9:00 a 14:00 horas; los miércoles y jueves de 11:00 a 13:00 horas y por las tardes de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas. Y en la Casa de la Cultura en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas y por la tarde, de 16:00 a 22:00 horas de lunes a viernes.

Entre los productos que hacen falta para la población ucraniana se encuentran fármacos -paracetamol, omeoprazol, primperan, amoxicilina-acido clavulánico y apósitos de cualquier tipo-; productos de higiene en general como pañales, esponjas con jabón, toallitas, compresa-tampones, cepillos de dientes, y alimentos no perecederos de larga duración y fácil preparación, como comida en latas, sopas en conserva, café soluble o galletas, chocolate negro… Desde el consistorio recuerdan que cualquier otro producto que no esté en el listado no se recogerá.

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, destaca que la localidad vuelve a dar lo mejor de sí misma y “se ha volcado con esta iniciativa solidaria que se está llevando a cabo" y señala que el municipio “ayudará en todo lo que pueda al pueblo ucraniano frente a la barbarie que está sufriendo”.