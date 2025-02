Armilla insta a Fomento a abrir provisionalmente el carril ciclopeatonal

El Ayuntamiento de Armilla ha remitido una carta a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la que reitera su disposición a colaborar en la ejecución del proyecto del carril ciclopeatonal en el entorno del Centro Comercial Nevada. En el escrito, se hace un repaso detallado de las comunicaciones mantenidas con la Consejería en los últimos años, poniendo de manifiesto el esfuerzo del Consistorio por desbloquear una infraestructura fundamental para la movilidad sostenible en el área metropolitana de Granada.

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha sido tajante en su petición: “Desde el Ayuntamiento hemos mostrado siempre nuestra colaboración, pero esta situación no se puede demorar más. La ciudadanía no puede seguir esperando mientras una infraestructura fundamental para la movilidad sostenible sigue bloqueada. ¡Esto requiere de una solución inmediata y se requiere ya! Exigimos a la Junta de Andalucía que actúe de manera urgente y desbloquee la apertura parcial del carril ciclopeatonal. No podemos permitir que la falta de decisión siga afectando a la seguridad de peatones y ciclistas”.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la competencia para la recuperación del dominio público ferroviario, afectado por el vial provisional existente, corresponde íntegramente a la Junta de Andalucía. En diversas ocasiones, la administración local ha mostrado su total disposición a colaborar en la resolución de este asunto, como queda reflejado en los escritos remitidos a la Agencia de Obra Pública de Andalucía y a la propia Consejería desde 2022. En estos documentos, se ha insistido en la necesidad de ejecutar el carril ciclopeatonal sin que los accesos viarios en la zona supongan un obstáculo para su desarrollo.

A pesar de estos esfuerzos, el proyecto sigue paralizado, lo que impide a ciclistas y peatones el uso de un trazado ya construido. Por ello, el Ayuntamiento de Armilla ha solicitado formalmente a la Junta de Andalucía que autorice la puesta en servicio provisional del carril ciclopeatonal, garantizando las condiciones de seguridad vial necesarias. Para ello, el Consistorio está dispuesto a colaborar con la empresa constructora responsable del vial provisional con el fin de implementar las medidas de seguridad pertinentes y evitar cualquier riesgo para los usuarios.

El Ayuntamiento lamenta la falta de avances por parte de la administración autonómica en la resolución de este asunto, lo que está afectando a la movilidad y la seguridad de la ciudadanía, además de retrasar el desarrollo de una infraestructura clave para la apuesta por un modelo de transporte sostenible. En este sentido, se insiste en la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan avanzar en la finalización del proyecto.

Desde el Ayuntamiento de Armilla se confía en que la Junta de Andalucía atienda esta petición con la sensibilidad que requiere una demanda ciudadana urgente y que se den pasos firmes para garantizar el cumplimiento de un compromiso que afecta a la movilidad en toda el área metropolitana de Granada.