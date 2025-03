Armilla, Atarfe y Maracena denuncian la "deslealtad" de la Diputación en el Consorcio Provincial de Bomberos

Los alcaldes socialistas de Armilla, Atarfe y Maracena, Loli Cañavate, Yolanda Fernández y Carlos Porcel, respectivamente, han denunciado este lunes la "deslealtad" del gobierno del PP en la Diputación de Granada y le han exigido que "diga la verdad" sobre la situación de sus municipios en el Consorcio Provincial de Bomberos.

Junto a la portavoz socialista en la institución provincial, Fátima Gómez, han pedido a la institución provincial que "se ponga del lado de los ayuntamientos y facilite la información que hasta ahora les ha negado" después de que Diputación reclamara hace unos días a estos municipios que paguen su deuda en el Consorcio.

La alcaldesa de Armilla ha incidido en que este no es un Ayuntamiento deudor sino que "existe una discordancia en la cuantía que debe aportar el Consistorio" puesto que desde 2023 a la actualidad "se ha duplicado la aportación sin ningún tipo de explicación y sin saber a qué se destina ese dinero público". "Creemos que el PP ha tomado una serie de compromisos con los bomberos, con esos excelentes profesionales, y ante su falta de capacidad para cumplir está buscando culpables. Nos ha elegido a los alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia como culpables de sus incumplimientos", ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, ha mostrado su "indignación" por esta situación, sobre todo, porque el municipio ha entrado a formar parte del Consorcio desde el 29 de enero de este año, una vez que en 2024 sobrepasó los 20.000 habitantes. "Desde que recibimos la visita del diputado responsable en primavera del año pasado, hemos estado haciendo las gestiones que nos han ido marcando para entrar en el Consorcio y ahora sale diciendo que no pagamos", ha manifestado, pidiendo a Diputación que aclare qué es lo que no pagan. "En todo este tiempo nosotros no hemos formado parte de este Consorcio", ha dicho.

Asimismo, el alcalde de Maracena, Carlos Porcel, ha pedido al diputado que "se dedique a asistir a los municipios y que nunca vuelva a atacar a tres Ayuntamientos socialistas con la única intención de dañar o menoscabar la insigne institución, que son los consistorios, que es la administración más cercana a la ciudadanía".

Al respecto de este caso, ha asegurado que Maracena "ha cumplido desde el primer momento" que entró el nuevo equipo de gobierno y pagaron en los primeros meses "lo que se debía del año 2023, cosa muy contraria a lo que hizo el anterior gobierno del PP y de Vox, que pagó cero euros al Consorcio Provincial de Bomberos". "En 2024 se duplicó la cuantía que debemos pagar y no tenemos nada de información", ha añadido. "No nos han explicado por qué pasamos de 300.000 a 600.000 euros, por lo que desde el Ayuntamiento de Maracena le pedimos al diputado que se ponga al lado de los alcaldes y que nunca haga oposición a los ayuntamientos desde la Diputación", ha señalado.

Por su parte, la portavoz socialista en la Diputación, Fátima Gómez, ha exigido al presidente de la institución, Francisco Rodríguez, "que ejerza como tal, puesto que para eso percibe un salario público, y deje de ser el presidente del PP para atacar a las y los alcaldes socialistas de la provincia". Además, Gómez ha pedido que "no use la Diputación para verter información falsa, sectaria e intencionada, así como de utilizar los recursos públicos para arremeter con los ediles socialistas, en este caso, a vueltas con el Consorcio Provincial de Bomberos".