Armando Ortiz: "Nos han trasladado críticas muy positivas sobre la nueva Carrera Oficial"

El Domingo de Ramos de este año pasará a la historia como una jornada marcada no solo por el fervor y la devoción cofrade, sino también por la puesta en marcha de un esperado cambio: la ampliación de la Carrera Oficial. Un estreno que, a pesar de la incertidumbre previa y las críticas iniciales, ha recibido una valoración muy positiva por parte del presidente de la Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, Armando Ortiz.

En declaraciones ofrecidas a GranadaDigital, durante la presentación de los trabajos que realizará el CEACO con los costaleros granadinos, tras la jornada del Domingo de Ramos, Ortiz calificó el día como "magnífico en todos los sentidos", subrayando especialmente la satisfacción general que ha generado la nueva configuración de la carrera oficial, con inicio en la Basílica de la Virgen de las Angustias. “Estrenamos la tan traída y llevada carrera oficial, y creo que hubo un sentir generalizado de satisfacción. Las hermandades pudieron realizar ese momento de inicio de la carrera oficial delante de la Basílica, lo que generó estampas únicas”, apuntó.

Cinco hermandades estaban previstas para realizar estación de penitencia en este primer gran día de la Semana Santa. Cuatro de ellas pudieron salir a la calle, mientras que la Hermandad de Jesús Despojado decidió no hacerlo, en una decisión que Ortiz consideró “respetable y coherente con la situación del momento”. La amenaza de lluvia estuvo presente durante la jornada, aunque, según el presidente, “el tiempo no acompañó todo lo que nos hubiera gustado, pero tampoco fue una lluvia torrencial”. A pesar de ello, destacó que las hermandades “tomaron decisiones responsables” y que los cortejos “en ningún momento se descompusieron”, permitiendo que todas regresaran a sus templos sin incidentes.

Pero más allá de lo meteorológico, el foco estuvo claramente puesto en la nueva carrera oficial, uno de los temas más debatidos en el seno del mundo cofrade en los últimos años. La decisión de ampliar el recorrido oficial generó en su momento no pocas controversias entre hermanos, cofrades y ciudadanos, que temían los efectos de los cambios tanto logísticos como simbólicos. Sin embargo, la realidad vivida este Domingo de Ramos parece haber disipado muchas de esas dudas.

“La gente está bastante asombrada”, afirmó Ortiz al referirse a los comentarios recibidos tras la jornada. "Las hermandades que han pasado por la nueva carrera nos han trasladado críticas muy positivas. No es solo que lo hayan aceptado, es que reconocen que se vivieron momentos extraordinarios”. Ortiz también puso en valor no solo la experiencia desde dentro de los cortejos procesionales, sino también desde el punto de vista de los espectadores: “Tanto la gente que estaba en fila, que me ha llegado desde dentro de las hermandades, como la gente que estaba viendo las procesiones, han valorado muy positivamente el cambio”.

Este primer test de la nueva carrera oficial parece haber servido, en palabras del presidente, para “romper prejuicios” y permitir una “apreciación real” del cambio. “Los cambios siempre traen algunas contrariedades, pero cuando se lleva a la práctica es cuando se puede valorar de verdad. Y ahora que lo hemos hecho, las sensaciones son buenas”.

En el horizonte, la Federación confía en que esta transformación contribuya a reforzar la identidad y el atractivo de la Semana Santa granadina, no solo para los propios cofrades, sino también para los miles de visitantes que cada año se acercan a la ciudad para vivir una de sus tradiciones más arraigadas. “Es un día para que estemos contentos todos los cofrades, las hermandades del día y, en general, la Semana Santa de Granada”, concluyó Ortiz, esperando que el resto de jornadas continúen desarrollándose con la misma intensidad emocional y organizativa que marcó este Domingo de Ramos.

La Semana Santa granadina avanza así con paso firme, abriendo una nueva etapa en la que tradición y renovación parecen haber encontrado un equilibrio esperanzador.