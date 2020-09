Movilidad habilita el ‘carril amarillo’ en Fuentenueva y Severo Ochoa entre las 22.00 y las 9.00 horas

El llamado ‘carril Covid’ o ‘carril amarillo’, habilitado por el Ayuntamiento de Granada en multitud de arterias durante el confinamiento para dar prioridad al transporte público y vehículos ligeros, ha pasado a ser de uso común para todos los vehículos este viernes en las avenidas de Fuentenueva y Severo Ochoa. Eso sí, en horario de 22.00 a 9.00 horas.

Así lo ha anunciado el Área de Movilidad a través de su cuenta oficial de Twitter. El objetivo de dicha habilitación no puede ser otro que el de descongestionar el tráfico rodado en pleno arranque del mes de septiembre y con el regreso a las aulas a la vuelta de la esquina.

Una medida que se repetirá de aquí en adelante. Y es que el ‘carril amarillo’ no convence a todos los granadinos. Aunque hay quien no duda de sus beneficios, no pocos creen que genera más inconvenientes que ventajas.