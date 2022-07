El aperitivo 'hipersaludable' que arrasa en Mercadona

Picar entre horas ha estado siempre ligado al aumento de peso y a la mala salud, pero esto no siempre es así. Comer entre horas es perjudicial para la salud siempre y cuando el alimento que se ingiere también lo sea, como puede ser el caso de las patatas fritas o las chucherías. Las aceitunas, los altramuces o los frutos secos son alimentos saludables que suelen ser comidos entre horas.

No se toman frutos secos con la frecuencia que se debería y se tiende a elegir algunos con exceso de grasas y proteínas. Las proteínas provocan que los alimentos sean excesivamente energéticos, por lo que se deben comer en su justa medida para no desplazar de la dieta alimentos saludables. La cantidad recomendada de frutos secos diaria no suele exceder la cantidad que cabe en un puñado.

La gran ventaja de los frutos secos es que se pueden comer a cualquier hora, en cualquier lugar y se pueden encontrar en cualquier supermercado, sin cáscara, sin sal y sin ningún tipo de aditivo en general. Mercadona ha sacado un nuevo producto, Almendras sin piel de Hacendado, en unidades de 200 gramos y un precio de 3 euros, que arrasa en sus supermercados.

Las almendras tienen un alto contenido en calorías (100 gramos equivalen a 621 kilocalorías en este caso). Por esta razón, es importante no consumirlas más de la cuenta. A pesar de esto, más que el número de calorías, lo importante de estos frutos secos son los nutrientes que contiene. Las almendras destacan por su contenido de tres nutrientes que son en especial muy saludables: los ácidos grasos moniunsaturados, la fibra alimentaria y las proteínas.

Casi la mitad de la composición de estas almendras está formada por los ácidos grasos monoinsaturados. Este tipo de grasas está considerado como cardiosaludable debido a que tienen la capacidad de reducir el colesterol malo o la lipoproteína de baja densidad. Los niveles altos de colesterol en sangre está considerado como un factor de riesgo de las enfermedades relacionadas con el corazón. Además, estas almendras contiene también un 10% de grasas poliinsaturadas, también beneficiosas.

Por detrás de las grasas, las almendras contienen una buena cantidad de proteínas: según el etiquetado de este producto de Mercadona, hasta el 21,8% de su composición está formado por ellas. Aunque no son proteínas completas —a las proteínas vegetales les suele faltar algún aminoácido esencial—, su proporción es similar a la que se encuentra en carnes y pescados. Por último, estas almendras contienen un 10,3% de fibra, que no sólo contribuye a la buena salud intestinal, sino que además contribuye a mejorar la salud cardiovascular.

Con todo esto, estos frutos secos no sólo son beneficiosos para el corazón, sino que también aportan para el cerebro y el sistema nervioso. Aunque lo más importante es consumir más almendras, es cierto que también es recomendable elegir en el supermercado aquellas vendidas con piel, ya que esa capa no solo cubre el fruto seco, sino que también contiene nutrientes muy positivos para el cuerpo.