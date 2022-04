Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie están de celebración, pues este 19 de abril se celebra el Día Mundial de Los Simpson. La serie norteamericana nos ha dado grandes momentos de una risa, se ha adelantado a hechos que ocurrieron años después y, por si fuera poco, también ha mencionado a Granada en algunos de sus capítulos.

Concretamente, en el episodio 11 de la séptima temporada, titulado Marge, no seas orgullosa y emitido por primera vez en 1995, Homer revisa un mensaje del contestador telefónico. Al oírlo suena una canción que dice "Hello Madduh, hello Fadduh, here I am at Camp Granada", lo que se traduciría como "Hola Madduh, hola Fadduh, aquí estoy en el Campamento Granada". Al escuchar el mensaje el padre procede a preguntarle a Marge si Lisa está en este lugar.

Un par de años después, en el episodio 20 la novena temporada, El problema con los trillones, tambien Homer debe recuperar un billete de un trillón de dólares que está en manos del Señor Burns, ya que se metió en problemas con el Gobierno por no pagar sus impuestos. Las circunstancias llevan a que el padre de la familia más famosa de la televisión huya con el billete, junto al propio Burns y Smithers, y se vuelva un fugitivo de la ley. Cuando la policía va a casa de la familia Simpson para preguntar por el posible paradero del padre y qué haría él con tanto dinero Lisa exclama: "¡Somos millonarios! ¡Correremos el Granada Dakar!".

Si bien el primer capítulo de Los Simpson se estrenó el 17 de diciembre de 1989, se decidió que esta efeméride se conmemore el 19 de abril, ya que es en este día, pero de 1987, cuando salió al aire Good Night, el primer corto de un total de 48, que se emitieron en The Tracey Ullman Show entre 1987 y 1989.

Y esta no es la única referencia a España a lo largo de las 33 temporadas que ya van al aire de esta serie. Ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia han sido mencionadas y, también, las Islas Canarias.

Otros días destacados de la semana

Esta semana no solo tenemos el Día Mundial de Los Simpson. A lo largo de la semana hay varias jornadas curiosas más que se celebran alrededor del mundo. Por ejemplo, este miércoles 20 de abril se celebra el día mundial de la marihuana, conocido popularmente como 4.20. La efeméride nació en 1971 por un grupo de estudiantes de California, Estados Unidos, conocidos como The Waldos, que después de clases solían juntarse a fumar marihuana a las 4.20 de la tarde.

Para algunos celebrar este día puede ser algo un tanto controversial, ya que en muchos países su consumo sigue siendo ilegal. Pero hay quienes aprovechan esta oportunidad para recordar que esta planta puede tener uso medicinal y terapéutico.

El 22 de abril se celebra el Día Mundial de las Tiendas de Disco. Esta efeméride nació en Estados Unidos con la intención de reivindicar la música en su formato físico, ya que con el internet y las plataformas digitales de streaming las personas dejaron de ir a las tiendas.

Esta semana también se conmemora la Lengua Española, ya que el español es uno de los idiomas oficiales de la ONU junto a inglés, francés, árabe, chino, ruso y español. Se escogió esta fecha ya que coincide con la muerte de Miguel de Cervantes, autor de El Quijote. Con esto, podemos decir que la 'ñ' es reconocida por las Naciones Unidas.