Aparece en buen estado tras dos meses la mujer desaparecida de Baza junto a su hijo de tres años

La Asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta por la desaparición de una mujer en Baza junto a su hijo de tres años. Dos meses después, Sulamita Rodríguez Rodríguez ha sido encontrada en buen estado junto al menor, tras perdérsele la pista el pasado 26 de julio en el municipio bastetano.

La portavoz de la familia comentó este mismo miércoles a GranadaDigital que perdieron el contacto con ella en las fechas citadas y que la pareja con la que ella residía en Baza en la zona de las cuevas les dijo que se había marchado a Ibiza. «Denunciamos la desaparición porque ella no está en Ibiza. Hemos intentado localizarla y tiene el móvil apagado. No sabemos nada de ella, no se ha conectado tampoco a las redes sociales. Está con el niño, que es de otra pareja anterior, y no tiene nada de dinero», señaló la portavoz.