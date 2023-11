El anuncio del Sorteo de Navidad 2023 vuelve a emocionar: "No hay mayor suerte que la de tenernos"

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha estrenado este miércoles su campaña para el Sorteo Extraordinario de Navidad 2023, protagonizado por los actores Carlos Olalla y Andrea Thurman, que consta de una pieza central en la que se pone en valor: "No hay mayor suerte que la de tenernos".

"Yo les confieso que es la sexta vez que presento este anuncio y me emociona como la primera vez y, a la vez, siento esa enorme responsabilidad que sentía aquella primera vez porque nuestro anuncio trata de ser algo más que un anuncio", ha afirmado el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, durante su intervención en la presentación de la campaña, que ha tenido lugar en la emblemática Real Casa de la Moneda en Madrid. El acto ha sido presentado por la periodista Sandra Daviú.

Partiendo de una situación "cotidiana" y "reconocible", el spot narra la historia de Bea, que en un momento dado se ve sobrepasada por todos los preparativos dentro del "ruido" y el "ajetreo" de la Navidad, según ha explicado Huerta. Comprar los regalos, reservar mesa en el restaurante para toda la familia o comprar el décimo para el sorteo son tareas que le llevan a desear que todos desaparezcan.

"¡Es que lo tengo que hacer todo yo! ¡Ojalá desapareciera todo el mundo!", se pregunta Bea al llegar a casa agotada y sin el décimo de Navidad que le había pedido su padre. La joven se acuesta y, al día siguiente, despierta en un Madrid completamente vacío, que recuerda a aquellos días del confinamiento por la pandemia del coronavirus.

En este escenario imaginario, Bea sale de su casa y disfruta de placeres que ofrece la capital como ir al cine sola, comiendo palomitas y helado; entrar en un centro comercial a probarse zapatos y ropa; o conseguir el décimo para el tradicional sorteo sin necesidad de hacer las largas colas habituales. Al final del día, Bea llega a casa de su padre, pero este no está. Cansada, la chica se acuesta y al día siguiente, ahí, encuentra a su padre, al que pide "perdón por lo de ayer".

"No te preocupes", le contesta su padre. "¿Sabes, al final conseguí el décimo?, añade ella. "El décimo es para esto, para estar juntos", responde él, con el soniquete de los niños y niñas de San Ildefonso de fondo. Mezclando fantasía y realidad, el anuncio deja la moraleja de que, al final, lo que importan son las personas y tenerlas cerca.

El anuncio de la campaña se ha rodado íntegramente en espacios de Madrid, como la Gran Vía, el Museo del Prado, la terraza del Círculo de Bellas Artes, la estación de Metro de Paco de Lucía o la Plaza de Isabel II, y ha sido producido por la agencia Contrapunto, con un presupuesto de 750.000 euros, el mismo que el año pasado. La canción 'El Caminante' del grupo cántabro Templeton, junto a una música original, componen la banda sonora.

Durante las seis semanas que durará la campaña, se podrán ver diferentes materiales en televisión, prensa, exterior, cuñas de radio y digital, en las líneas gráficas en las cuatro lenguas oficiales del Estado: castellano, catalán, euskera y gallego. El spot es la pieza principal de la campaña, un storytelling que se emitirá en diferentes formatos y canales. La versión más amplia, de 3.40 minutos, será publicada en redes sociales. El lanzamiento en televisión combinará montajes de 30 segundos y versiones más largas de dos y tres minutos que se emitirán durante los primeros días de lanzamiento.

Andrea Thurman, que ha participado en la presentación junto a Carlos Olalla, ha rememorado que han sido tres días de rodaje "intensamente muy, muy felices" y un "sueño". "Me siento muy responsable, muy orgullosa, por hacer el anuncio de la Lotería de Navidad de este año y, sobre todo, por tener espacios de Madrid únicamente para mí. El Prado fue algo que creo que nunca voy a vivir otra vez en mi vida, jamás", ha recalcado, para después añadir que se ha realizado con "muchísimo amor".

"Los anuncios de la Lotería de Navidad, a mí, siempre me han gustado porque me hacen llorar y es así. Y cuando me confirmaron que iba a poder participar en uno de ellos, pues, os podéis imaginar, lloré. Me hizo muchísima ilusión", ha relatado Carlos Olalla, al tiempo que ha declarado que el ambiente del rodaje ha sido "increíble, tanto por parte de la productora, como de la agencia y de Loterías. Además, ha destacado el "ánimo" y el "cariño" con que les ha mimado el director Martin Douglas, y el "gran regalo" que ha sido rodar con Andrea Thurman.

El Sorteo de Navidad 2023 repartirá 2.590 millones en premios, 70 millones más

Esta año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. Así lo ha indicado este miércoles el presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta Almendro, durante la presentación en rueda de prensa de la tradicional campaña publicitaria del Sorteo Extraordinario de Navidad.

La venta de décimos del sorteo se inició el pasado 12 de julio en toda España, poniendo en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios. De este modo, el sorteo más especial del año reparte un total de 2.590 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado.

En todo caso, como ha recordado Jesús Huerta en la presentación, se mantiene la cuantía de los premios: el 'Gordo' de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). El importe del décimo continúa siendo de 20 euros.