Anuncian una huelga indefinida todos los miércoles en las ITVs de Granada

El sindicato UGT ha anunciado la convocatoria de huelga en VEIASA, empresa que se encarga de las ITVS en toda Andalucía, incluida Granada, todos los miércoles a partir del 9 de diciembre y de manera indefinida.

El motivo de la convocatoria, que no se debe a temas económicos, es que hace ya dos años que no se firma el IV Convenio Colectivo, el contrato relevo está congelado, falta personal técnico en las ITVs por lo que no se está prestando el servicio al que obliga la ley, no se ha hecho el concurso de traslados, y no hay consolidación de plazas estructurales con trabajadores eventuales existentes en las bolsas, entre otros aspectos, según informan desde el sindicato en una nota.

Como informa Eugenio Soto, delegado de UGT en Veiasa, desde el sindicato se llevan varios meses tratando de normalizar la situación en esta empresa, una empresa que desde que se produjo el cambio de Gobierno lo único que ha hecho es perjudicar a los usuarios y a los trabajadores que componen VEIASA, ya que no están cumpliendo ni con las obligaciones que le marca la ley ni con las obligaciones de una empresa que ha ido creciendo en su número de estaciones y en su número de líneas y que está causando un estrés en sus empleados y una pérdida de calidad en el servicio.

El ugetista recuerda que el Sindicato lleva ya muchos meses reclamando a la Administración que firme el IV Convenio Colectivo de la empresa, cuando ya hace 18 meses que se zanjaron las negociaciones del mismo.

También exige que se haga una oferta pública de empleo para cubrir el actual déficit de plantilla estructural, donde tengan prevalencia los trabajadores y trabajadoras que llevan muchos años en el empresa, ya que hay trabajadores en VEIASA que llevan siendo eventuales 9 años. Y todo ello, para poder ofrecer un servicio de calidad y descargar a la plantilla actual de la carga de trabajo excesiva que tiene, ha dicho, señalando que “hay estaciones que trabajan con menos del 50% de la plantilla”, lo que hace que la lista de espera supere los dos meses de media en todas las estaciones de ITV.

Por otro lado, explica que las prejubilaciones con contrato relevo no se están tramitando, hay falta de personal técnico, los jefes de estación y el personal administrativo sufren una sobrecarga laboral excesiva, hace un año que no hay concurso de traslados y no se realizan las promociones para ascensos a puestos o niveles superiores desde hace varios años, conforme a los establecido en el Convenio.

Para el representante de UGT, es lamentable que esto suceda en una de las pocas empresas públicas que son rentables para la Junta de Andalucía. Aclara que desde el Sindicato siempre se ha intentado que el diálogo prevalezca, pero nos hemos encontrado con una dirección y una Consejería intransigentes, con la clara estrategia de ir deteriorando el servicio para tener la excusa de privatizar la ITV, algo en lo que UGT no va a ser cómplice.