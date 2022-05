Antonio Puertas no esquivó, durante su comparecencia en rueda de prensa de este miércoles, la importancia del encuentro del sábado entre el Granada y el Mallorca. "Al ser un rival directo, con el que nos llevamos tan pocos puntos, se diría que es una final, porque es la realidad", sostuvo el extremo rojiblanco, quien matizó seguidamente que el compromiso "pase lo que pase, no es definitivo", aunque sí "trascenderá mucho en el devenir de la clasificación". "El equipo necesita conseguir esos tres puntos para que se tranquilice un poco, que cada jugador coja la confianza y creamos todos en que lo hemos hecho otras muchas veces", profundizó.

El almeriense incidió en que "el vestuario tiene "unas ganas inmensas" de conseguir un triunfo. "Ahora nos toca fuera de casa, que es verdad que estamos haciendo buenos partidos. El el equipo está más junto, con menos ansiedad", argumentó el atacante. En esta misma línea, Puertas reconoció que al conjunto rojiblanco "se le está notando más nervioso en los partidos en casa". "Lo mismo que siente la afición lo sentimos los jugadores", puntualizó, para seguidamente que, a su juicio, "la mayor virtud de un jugador es tener sangre fría en estos momentos, saber que es un partido de fútbol y que otras muchas veces el grupo ya ha ganado encuentros en Primera". "Necesitamos eso para afrontar este final de la temporada con toda la confianza posible que necesita un futbolista para rendir en sus máximas condiciones", concluyó.

Es en esa confianza en lo que más está haciendo hincapié el entrenador del Granada, Aitor Karanka, desde su llegada al club. "Quiere, sobre todo, que confiemos en nosotros mismos, que sepamos que somos los mismos jugadores que han llevado a este equipo a su máximo nivel en la historia de este club, que juguemos relajados, que nos quitemos la presión y afrontar estos partidos con la máxima tranquilidad posible, sabiendo, obviamente, lo que nos jugamos", profundizó el extremo, quien subrayó que tiene "muchas ganas de revertir esta situación, de que salgan bien la cosas en los cuatro partidos que quedan". En el próximo, contra el Mallorca, cree que los rojiblancos encontrarán "un equipo muy parecido" al suyo propio. "Están jugando por lo mismo que nosotros y creo que tienen el mismo miedo a caer. Tal vez podamos aprovecharnos de eso en su campo y sacar de ahí los puntos", abundó.

En dicho compromiso, a priori, no se verá obligado a retrasar su posición para paliar bajas, como tuvo que hacer contra el Celta. "Me gusta jugar más arriba, siempre he dicho que cerca del área es donde mejor rindo. El equipo necesitaba esta semana un lateral, alguien que actuase ahí. Intenté hacerlo de la mejor manera posible. Tampoco entraron mucho por esa banda, con la mala suerte del gol, que intento sacarla y me da en la otra pierna", analizó sobre su actuación. También indicó que es "importante" la recuperación de algunos jugadores, como "Gonalons o Montoro, que ha cogido bastante ritmo y está muy bien".

Por todo ello, se muestra optimista antes de visitar un estadio que rescata buenos recuerdos. "De las dos últimas veces que hemos estado en Mallorca, en una conseguimos el ascenso y en otra conseguimos tres puntos importantísimos para poder tener opciones de estar en Europa en la última jornada. ¿Por qué en esta ocasión no lo íbamos a conseguir?", planteó el almeriense. Bajo su punto de vista, para lograrlo, los rojiblancos deben "estar al cien por cien de confianza en que el equipo es capaz de ganar allí".

Cuestionado sobre la controversia suscitada por el choque entre el club y la grada de animación durante el último partido, Puertas pidió unión. "Lo mejor es que seamos uno todos. Esto se saca como un equipo, como una familia. Lo mismo que en estos tres años hemos celebrado tantas cosas todos juntos, todos éramos del Granada y todos nos tocábamos el pecho, ahora es el momento de mirarnos todos a la cara, de estar juntos, pelear y remar todos en la misma dirección", incentivó el jugador rojiblanco. "Si nos quedamos en Primera, todos lo celebraremos y si nos vamos a Segunda, nos iremos todos juntos. Está claro que nosotros somos los que representamos al equipo y la ciudad. Lo vamos a dar todo por este equipo para que se quede en la máxima categoría, que sabemos lo difícil que es luego subir", zanjó.