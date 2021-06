Antonio Narváez, alcalde de Churriana de la Vega: “En estos dos años queremos alcanzar las grandes metas”

Este mes se han cumplido dos años del mandato de Antonio Narváez en el Ayuntamiento de Churriana. El popular consiguió continuar en el cargo en 2019 y ahora hace balance de dos años que han sido muy distintos debido al Covid-19. El primer edil del Consistorio churrianero afirma que el computo de la primera mitad del cuatrienio es positivo y se marca ahora el reto de alcanzar las “grandes metas”. Narváez hace especial alusión a la llegada del metro al municipio, la restauración de los baños árabes en colaboración con la Junta y la depuración de las aguas residuales de la localidad. El mandatario afirma que su municipio ha seguido creciendo pese a la pandemia.

Se cumplen dos años de un mandato distinto, ¿Qué balance haría de este tiempo?

El balance es positivo. Hemos cumplido en torno al 65% del programa electoral con el que nos presentamos. Dentro de ese porcentaje están los pequeños compromisos y ahora faltan por resolver las grandes metas, como por ejemplo el tema del metro. Podemos decir que está prácticamente conseguido, pero no queremos decirlo hasta que por lo menos se inicien las obras. La primera ampliación del metro va a pasar por Churriana. Somos el municipio más cercano a las últimas paradas de cada extremo. Estamos hablando de un potencial de usuarios por el que la Junta puede haber decidido esta ampliación. Reducir la contaminación pasa por potenciar el transporte público. Esto es un logro del que en breve tendremos noticias de la planificación del proyecto.

Otro aspecto que nos preocupa son los colectores de las aguas residuales. Estamos en un proyecto que acoge las aguas residuales de municipios como Las Gabias, Alhendín o Churriana. Tenemos que hacer el entronque con la estación depuradora de aguas residuales de Los Vados, que actualmente se está convirtiendo en una estación para acoger precisamente todo ese volumen de los núcleos urbanos implicados. Las noticias que tenemos es que el proyecto está ultimando los trámites administrativos para dentro de poco licitar ese paso tan importante.

Otro elemento importante es la restauración de los baños árabes. Ya se aprobó en la comisión provincial de Cultura el proyecto que se había presentado por parte del equipo redactor que contrató el Ayuntamiento. Se vio favorable y el compromiso es que la Junta invierta el 80% del coste (1.033.000 euros) y el 20% restante lo va a asumir el Ayuntamiento. Esto lo va a liderar el área de Fomento de la Junta de Andalucía. Esperamos que a final de este año o inicios de 2022 veamos el comienzo de las obras de esta restauración.

¿Qué impacto ha tenido el Covid-19 en el programa electoral que se presentó?

Lógicamente nos trastocó a todas las administraciones, pero en ese periodo lo que hicimos fue no parar de trabajar en conseguir que esos logros se potenciarán para cuando remitiera la pandemia. Tuvimos que centrarnos en necesidades urgentes de familias, empresas etc.. pero no hemos dejado de lado estos objetivos. Aparte de nuestra atención hemos colaborado con las administraciones en temas educativos y sanitarios con la ayuda que hemos podido. Hemos dedicado personal de limpieza exclusivo para la educación y en el centro de salud, donde se ha aportado personal de apoyo.

Todo esto no ha quitado que sigamos trabajando en estos logros, pues son muy necesarios. El tema de las aguas residuales es muy importante. El asunto de los baños árabes es un elemento turístico de primer orden y un elemento patrimonial con el que no se podía dejar pasar la oportunidad que nos ofrecía Fomento, ya que disponían de un presupuesto exclusivo para el que se debía presentar un proyecto. Y el metro es muy necesario para paliar el volumen de contaminación del área metropolitana, algo que saben desde la Junta.

Churriana se va a ver ahora favorecida también con la ampliación del centro educativo César Molina, que va a recibir una inversión de un millón y medio de euros para pasar de línea dos a línea tres. Se va a dividir en dos fases. La primera se va a poner en marcha de forma inminente con la instalación de seis aulas de primaria. A la espera de una innovación urbanística, se van a hacer tres aulas infantiles. Por otro lado, se va a implantar en el Colegio San Roque un comedor escolar y un ascensor.

¿Cuál ha sido la estrategia del Consistorio para tratar de ayudar al comercio local de Churriana?

Hemos desarrollado campañas, algunas de tipo económico, como el impuesto de basuras, que no se pasó durante cuatro meses. Tampoco se ha pasado el recibido a unos emprendedores que tienen un mercadillo. No paramos de hacer campañas, de hecho hace poco hicimos el outlet y también la Feria de la Tapa, que terminó este fin de semana. No hemos parado de reinventarnos un poco y echar un capote en lo que hemos podido. Empresarios y comerciantes nos han trasladado que lo han visto favorable y están contentos. Toda ayuda es poca y tenemos que seguir trabajando en ese sentido.

En este año de pandemia, la actividad de negocio ha crecido en Churriana y se han implantado nuevas empresas. Será porque la gente se ha reinventado y han visto nuevas opciones de negocio. Unas 25 o 30 actividades se han implantado en este tiempo. Creemos que esto es porque Churriana es un pueblo atractivo y vivo que está cercano a la capital y tiene una atracción para familias jóvenes y empresas.

¿Se puede afirmar entonces que la pandemia no ha frenado el desarrollo del área metropolitana y sus municipios?

Cuando pasas por el vial se ven grúas y viviendas de promociones que se están desarrollando, algunas de ellas de autopromoción incluso. No se ha parado de construir. En el 2020 la localidad ha crecido en unos 480 habitantes.

¿Cuáles son las expectativas para los próximos dos años de mandato?

Tenemos proyectos que van a ver la luz pronto, como un nuevo instituto concertado que se va a construir. Las obras se van a iniciar en el mes de julio. Contará con dos líneas de ESO y secundaria. Creemos que es un elemento de futuro. Estamos trabajando también en la construcción de un nuevo tanatorio en la zona del vial.

Estamos trabajando también en una nueva ciudad deportiva. El campo de fútbol actual tiene unas condiciones dignas para la práctica deportiva, pero el entorno no nos parece lo más apropiado. Estamos buscando sacarlo del centro y llevarlo al exterior del municipio. Queremos hacernos de unas parcelas de unos 60.000 metros para crear un pulmón en el que tengan cabida unas instalaciones deportivas, una zona de recreo y ocio, huertos familiares o zonas de árboles. Este tipo de espacios los reclama ahora más la ciudadanía debido al Covid-19. Es una idea a largo plazo, pero estamos sentando las bases.

Tenemos la posibilidad de crear otro pulmón en una cuña que hay enfrente de la base aérea. El Ayuntamiento está obligado a adquirirla. Ya hemos empezado a gestionar los trámites de adquisición de la primera mitad de ese solar, que tiene 16.000 metros cuadrados. En el futuro tendremos que adquirir los 8.000 metros restantes. Son ideas que estamos trabajando y potenciando para hacer de Churriana ese municipio atractivo que queremos.

¿Cuál sería su ilusión para esta segunda parte?

Hay un asunto que se va más lento: las urgencias de Churriana. Desde la Consejería de Salud se han priorizado los asuntos que tienen que ver con vacunas y atención al Covid-19. La idea es que nos devuelvan las urgencias que nos quitaron y se centraron todas en Armilla. Se está trabajando en formar una unidad de urgencias que sea beneficiosa para los pueblos a los que tenemos que atender, que son Las Gabias, Cúllar Vega, Vegas del Genil y por supuesto Churriana.

Estamos viendo que zona sería la idónea para situar esas urgencias y que incluso pudiera tener otros equipamientos como una desconcentración de unidades de urgencias. Ahora mismo todo está aglutinado en un punto y la consejería tiene la intención de tener dos o tres ubicaciones para llegar con más antelación a las urgencias que se puedan dar. Están estudiando situar un punto que nos venga bien a todos los municipios. Este asunto va más lento porque se ha tenido que priorizar lo relacionado con el coronavirus. Mi deseo sería poder agilizar este asunto de calado para toda la población.