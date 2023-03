Antonio Garrido, exconcejal de Urbanismo de Maracena: "Nunca le permití alcalde que yo tuviera la firma delegada"

La jornada matinal de este miércoles en Maracena ha dado para mucho. Antonio Garrido, edil del Partido Socialista de Libre Federación, fue el responsable de la concejalía de Urbanismo durante un tramo de su época en el PSOE con Noel López como alcalde de Maracena. El exconcejal ya rompió su disciplina de voto en 2019 debido a sus diferencias con la formación. Ahora, recalca que está "tranquilo" porque “no tuve firme delegada en ningún año”. Garrido sostiene que nunca quiso tenerla porque "no quería ese tipo de responsabilidad. Yo quería gestionar, trabajar y funcionar".

"Tengo que aclarar que los concejales de urbanismo con delegación y firma autorizada han sido Berta, Vanessa, Antonio García Leiva y Carlos Porcel”, ha manifestado Antonio Garrido. El portavoz del Partido Socialista de Libre Federación en el Consistorio ha criticado que "se ha utilizado por parte del equipo de gobierno políticamente este pleno" porque "vienen unas elecciones a la vuelta de la esquina". “Eso es lo peor de todo. Nos faltan muchos capítulos por ver. Esperemos que acabe pronto esto, sepamos toda la verdad y nos dejen tranquilos”, ha expresado.

El edil ha hecho hincapié en que “hoy no estábamos en un caso de discrepancias políticas. Estamos en un caso de una gravedad muy importante y por eso me gustaría saber qué ha ocurrido detrás". "No es un caso de que una persona se levanta de la noche a la mañana a hacer supuestamente lo que ha hecho”, ha reiterado. Su formación, ha denunciado este miércoles que "en el Ayuntamiento de Maracena reina la opacidad".