Antonio Fernández Monterrubio: “Nuestra intención es no vender y mantener el bloque de jugadores”

El director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, ha comparecido públicamente y de manera telemática este miércoles a mediodía en la antesala de la vuelta del campeonato liguero a Los Cármenes. Fernández Monterrubio ha querido iniciar su rueda de prensa transmitiendo ánimo y apoyo a aquellas familias que se hayan visto afectadas por el Covid-19, manifestando su “agradecimiento eterno” a jugadores y demás empleados del club “por su esfuerzo, ayuda, compromiso, comprensión y solidaridad en esta situación tan dramática” y, por último, lanzando un mensaje de “ilusión por lo que nos espera en esta vuelta a la normalidad”. Acto seguido, ha procedido a responder a las preguntas formuladas por el conjunto de medios de comunicación presentes. Estas han sido sus palabras:

¿Cuándo cree que podrá volver a haber fútbol con público?: “No lo sé, hay que ser prudentes. A nosotros nos gustaría que fuera lo antes posible, incluso esta temporada, pero siempre bajo tres premisas: que sea seguro para todos, que haya equidad para que se produzca a la vez en todos los estadios y que se nos dé tiempo para adaptar medidas sanitarias y de seguridad necesarias. Cuanto antes, mejor, pero siempre cumpliendo esas tres premisas”.

La vuelta, aunque sin público, es un alivio en lo económico: “Sin duda. Este escenario es el menos malo. No obstante, el Granada CF va a tener unas pérdidas de entre 2 y 3 millones de euros que dejamos de facturar. No va a condicionar la sostenibilidad en el futuro, pero sí que afecta en un presupuesto como el nuestro”.

Renegociación de los derechos audiovisuales: “Se está hablando con los propietarios de los derechos, pero por el momento no está claro. Esperamos que no haya impacto y que, si lo hubiera, podamos diluirlo en los próximos años de contrato. Para el Granada CF es la principal fuente de ingresos”.

Cómo gestionar la eventual vuelta con aforo limitado: “Si las limitaciones son del 30% o del 50%, sólo podrían entrar abonados. Trataremos de hacerlo de la forma más racional posible y primando a los abonados por delante del público general”.

Publicidad de Winamax, finalmente permitida: “Tenemos un problema menos. El BOE de hoy ha eliminado el artículo que prohibía la publicidad de casas de apuestas. El viernes saldremos a jugar con Winamax en nuestra camiseta”.

Opciones para la devolución de abonos: “La premisa fundamental es que nuestra intención era devolver y compensar a los abonados por los partidos que no van a poder disfrutar; somos sensibles con lo que está cayendo en la calle y entendemos que haya muchos que decidan que devolvamos ese 28% de compensación. Si durante esta temporada fuera posible volver al estadio con público, los abonados tendrán que sacar una entrada, con un precio que ya está tasado. Hemos tenido que tomar decisiones que no nos hubiese gustado tener que tomar, como mantener los precios de abonos para la próxima temporada, pero pensamos que es lógico que cada abonado sepa el precio para tomar una decisión. En el improbable caso de que se pudieran ver los seis partidos que quedan en Los Cármenes, nunca se pagará más de lo que se le tendría que compensar”.

Impacto de las pérdidas en el mercado: “Hay mucha incertidumbre, pues 2 o 3 millones los podemos asumir, pero afecta, obviamente. El merado será raro y no sabemos lo que nos vamos a encontrar, aunque parece lógico que los precios disminuirán algo”.

¿Cuánto paliaría las pérdidas el poder entrar en Europa?: “No hacemos cuentas sobre supuestos que no son reales, vamos a seguir en la línea de seguir mirando partido a partido. Partimos de un presupuesto con un 45% menos en ticketing, 15% menos en patrocinios y un 0% en venta de jugadores; a partir de ahí, todo lo que venga añadido, bienvenido sea”.

Renovación de Soldado: “Poco puedo decir, ahí está su profesionalidad, su compromiso con el equipo dentro y fuera del campo; para nosotros es un jugador muy importante y estamos enormemente satisfechos de su trabajo en todos los sentidos. Él también está encantado de estar aquí y, cuando las dos partes quieren, es fácil”.

Aplicación del ERTE y posible repercusión en el mercado: “Se solicitó el ERTE en una situación de incertidumbre máxima, con opciones mínimas de vuelta a la competición y con unas pérdidas previstas de 17 millones de euros, pero en función del avance de la situación veríamos si se aplicaba o no. También se tomaron medidas de reducción salarial en el primer equipo, cuerpo técnico y directiva. Finalmente, el ahorro que suponía el ERTE era muy pequeño sobre nuestro presupuesto general y llegamos a la conclusión de que no nos compensaba, por lo que no se aplicó. No obstante, es cierto que algunos empleados recibieron notificación del SEPE y nuestros abogados están trabajando en ello para subsanar el problema y devolver las cantidades recibidas. El ERTE no se va a aplicar”.

No renovación de Vadillo: “El director deportivo lo ha dejado claro y para nosotros es un tema cerrado. Estamos muy agradecidos por todo lo que nos ha dado estas temporadas y seguros de que lo va a dar todo por esta camiseta lo que queda. Respetamos absolutamente su decisión y seguimos caminando y mirando hacia adelante”.

Obras para la ampliación de la Ciudad Deportiva: “Queremos empezar cuanto antes, pero ahora nos tenemos que marcar prioridades y, por el momento, no sabemos el presupuesto de la próxima temporada. Cuando tengamos presupuesto cerrado, si podemos destinar una parte a inversiones, lo haremos. Sin que suene a excusa, probablemente sin Covid-19 ya estaríamos empezando con todo esto”.

¿Las pérdidas de 2-3 millones repercuten en el límite salarial?: “No, las pérdidas se asumen en la temporada actual. En la 20-21 tendremos otra situación”.

Pista sobre el ‘valor experiencial añadido’ destinado a los abonados que renuncien a compensación: “No podemos dar pistas. Nuestro agradecimiento será eterno a quienes lo puedan hacer, por supuesto, y estamos barajando distintas opciones, pero no podemos concretar nada por ahora y no queremos crear falsas expectativas”.

Lastre en el presupuesto: “LaLiga nos da porcentajes parecidos a todos y esa sería la línea de salida, pero que nos pongan 0% en ventas no quiere decir que no se pueda vender nada, es algo previsto de inicio y se entiende que el mercado será complejo. En este sentido, nuestra intención es no vender jugadores y mantener el bloque que tenemos y por eso vamos a pelear, si lo conseguimos o no lo dirá el tiempo y el mercado. Estamos en peor situación que antes, pero el resto de nuestros competidores también lo están o incluso peor. Sabemos trabajar con pocos recursos y, ahora, tenemos que aprender a trabajar con pocos recursos y con incertidumbre añadida. Es nuestro sino y no vale quejarse”.

Vuelta de la prensa a los estadios: “Estamos contentos de que puedan volver los medios, hemos peleado con ello y, aunque no sea el escenario preferido por todos, hay que entender que es una situación excepcional.”.