Antonio Fernández Monterrubio: “Con algún pequeño retoque, podemos competir en Primera División”

El director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, ha asegurado ante las cámaras de Gol Televisión que “con algún pequeño retoque” el equipo puede “competir en Primera División”. Ha explicado en los prolegómenos del encuentro que “la semana se ha hecho larga” y asegura que, aunque “las pulsaciones están altas”, “hay cierta tranquilidad” de cara al choque.

Monterrubio ha destacado que, ocurra lo que ocurra en Son Moix, están “muy satisfechos por la temporada”, si bien ha lamentado que no subir ante el Cádiz “fue una pena por nuestros aficionados, que ahora se han tenido que desplazar y que, con lo que ha ocurrido, muchos no han podido verlo”. “Venimos a cerrar la temporada”, ha añadido el director general del conjunto rojiblanco, aunque ha recordado que “esto es muy complicado”. “Ya preparamos cosas en casa y no salieron”, ha agregado.

También ha asegurado que no ha hecho “ninguna promesa” por el ascenso, y que, de lograrlo, no sabe cómo reaccionará, aunque siempre haciendo hincapié en que “primero hay que conseguirlo”. Espera certificarlo esta noche, pues considera que están “preparados” y sostiene que están “dispuestos a competir”, pero ha apuntado que, si no se alcanza la élite hoy, el Granada CF tiene “otra opción el sábado, en casa”.