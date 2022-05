Antonio Banderas y Miguel Ríos, grandes protagonistas del foro de GranadaConectada dedicado a la cultura

Los responsables de GranadaConectada han preparado otro gran cartel de lujo para el foro dedicado a la cultura, el sexto del proyecto puesto en marcha por la Cámara de Comercio de Granada, la Confederación Granadina de Empresarios y CaixaBank con el empeño de proponer ideas y estrategias de desarrollo para Granada y su provincia, conectando con importantes y competentes agentes económicos y sociales para recoger sus propuestas e ideas. Y, en este caso, pocos expertos mejores hay en España en la materia cultural que los dos experimentados protagonistas elegidos para la ocasión: Antonio Banderas y Miguel Ríos.

El actor, director y productor malagueño, un emprendedor convencido, estará presente a las 1.:00 horas en la sala neomudéjar del Colegio Máximo de Cartuja de la Universidad de Granada, el espectacular lugar elegido para la ocasión. Por su parte, el cantante y músico granadino, que también ha sido promotor y empresario cultural, entrará en directo vía online desde Barcelona, ya que se esa misma noche actúa en el Palau de la Música dentro de la exitosa gira ‘Un largo tiempo’ que está realizando junto a The Black Betty Trío por todo el país.

Entre estos dos grandes artistas españoles se producirá un interesante coloquio que estará moderado por la presentadora de TVE Elena Sánchez y en el que se pondrán encima de mesa de debate temas como los modelos de éxito, promoción, posicionamiento y grandes eventos; tendencias de la industria y nuevas tecnologías en la cultura; cómo se construye una ciudad y una provincia referente en el ámbito de la cultura, especialmente pensando en la capitalidad europea cultural en 2031; Granada como referente musical; la formación y el talento o la colaboración público-privada y la financiación, así como la conectividad con el resto del mundo.

Cámara de Comercio y CaixaBank

Gerardo Cueva, presidente de la Cámara de Comercio de Granada (CCG) y de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), entidades impulsoras de GranadaConectada, ha explicado sobre este foro que "la cultura no podía quedar fuera de nuestros debates. Granada es una provincia estrechamente ligada a la cultura. Va en nuestro ADN. De ahí que tengamos que pensar en la estrategia asociada a la cultura para nuestra provincia. La cultura no es solo museos, pintura, poesía, etc. La cultura también es trap, es videocreación, es realidad virtual. Por eso, necesitamos un escenario cultural rico, una industria cultural dinámica y, para ello, qué mejor que contar con los que saben, en este caso, con los que saben mucho, para hacer de la cultura ese vector de futuro para nuestra querida Granada".

Por su parte, Juan Ignacio Zafra, director en Andalucía Oriental de CaixaBank, entidad que presenta GranadaConectada y lo lidera junto a las instituciones empresariales, ha asegurado que “cultura es, seguramente, el elemento más transversal que tiene Granada en cuanto a palancas económicas. Granada lleva la cultura impregnada por historia y es absolutamente intrínseca a la ciudad y a la provincia. Hace que se pueda mover cualquier otro segmento de negocio, ya sea el turismo, la restauración, los auxiliares que se hagan, es decir, hay todo tipo de segmentos vinculados a la cultura. Sin duda, es el elemento transversal de los ocho foros que hemos previsto y el más natural dentro de Granada para desarrollar porque forma parte de su cultura por la literatura, la música, la arquitectura, la historia, etc.".

Además, Zafra se ha referido a Antonio Banderas "como el ejemplo más claro de cómo un embajador hace de una marca como Málaga, Andalucía o España un avance tremendo. Lo que él nos puede contar, no solo como referente a nivel cultural, sino como actor, director o empresario, y como líder del mundo cultural, es un claro ejemplo de cómo un embajador puede dinamizar la actividad económica desde la cultura para que llegue a otros aspectos de la economía que creen riqueza y empleo. Va a ser una magnífica jornada porque, además, es un magnífico comunicador".

Gerardo Cuerva y Juan Ignacio Zafra han querido también agradecer a los patrocinadores su imprescindible apoyo para el desarrollo de estos debates que tienen como fin el progreso de Granada. Y, entre ellos, su especial gratitud a Rosellimac como patrocinador de todos los foros de GranadaConectada; Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Granada y Universidad de Granada como colaboradores; y Prodisa y Mercedes–Benz Granada Premium, como proveedores oficiales del evento.

Sexto foro

El foro de cultura será el sexto que celebra GranadaConectada tras los que han tenido lugar hasta ahora: deporte, turismo y gastronomía, salud, agroindustria y el agua y nuevas tendencias en ciencia, tecnología, empresas e innovación. Tras el que se celebra mañana restarán tan solo dos más, comunicación y publicidad y economía, que tendrán lugar en las próximas semanas.

Una vez finalizados los mismos, todas las aportaciones realizadas por los profesionales y expertos que han participado en los foros se recogerán en un documento que se trasladará a los responsables políticos para que las tengan en cuenta para el futuro desarrollo de Granada y su provincia.