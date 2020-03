“Antes era una obligación sacar al perro, ahora es casi un alivio poder salir con él a la calle”

Los perros se han convertido de un tiempo a esta parte en los animales de compañía preferidos para muchas familias españolas, pero es que desde hace una semana que se activara el estado de alarma se han vuelto las mascotas más codiciadas. Sus dueños se sienten unos privilegiados porque pueden romper su confinamiento para salir a pasearlos y que puedan hacer sus necesidades.

Tanto es así, que vecinos, amigos y familiares de los propietarios de estos perros se están ofreciendo a ayudarles con esos paseos para poder salir también de sus casas. “Mis amigos me han llegado a ofrecer 5 euros por 5 minutos con mi perro, pero yo les he dicho que no, que sólo podemos estar con él mi madre o yo”, explica en tono jocoso un vecino del barrio de La Chana.

Porque lo que antes era una obligación, ahora se ha convertido en “un alivio”, como lo han calificado varias de las personas a las que hemos entrevistado, ya que “ese paseo sirve para despejarse y respirar un poco de aire en la calle”.

“Aprovecho que salgo a la compra para que él salga también un rato porque en casa no sabe hacer sus necesidades”, comenta otra mujer.

Sin embargo, pocos reconocen haber variado sus rutinas respecto a las veces que salen con su mascota a la calle. Y es que están preocupados porque consideran que “sigue siendo un riesgo” exponerse al virus “de forma gratuita” y acabar contagiados por el Covid-19, por lo que nos cuentan que salen “como mucho tres veces al día durante cinco minutos y lo más protegidos posibles” para evitar contraer la enfermedad.