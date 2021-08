Ángel Montoro: “Para mí es la mejor plantilla de toda la Liga”

Ángel Montoro ha sido el jugador elegido para la rueda de prensa previa al partido de este lunes 16 de agosto ante el Villareal. Se disputará en el Estadio de La Cerámica, que será para el club nazarí el inicio de la competición liguera para la temporada 2021/2022.

El mediocentro valenciano tras haber superado el Covid-19 hace dos semanas se encuentra bien y con ganas de haberse puesto cuanto antes bajos las órdenes de su nuevo míster Robert Moreno.

Acerca de su proceso de cuarentena dijo que estuvo encerrado 12 días. “Por suerte no tuve grandes síntomas. En principio no he tenido secuelas, todos hemos sido muy cautelosos. Me encuentro bien, con fuerzas y con ganas” declaró el mediocentro del club nazarí

Ángel Montoro indicó que el nivel del equipo de cara a esta temporada es “el mismo de la pasada” y que la filosofía es “ir al día a día y centrarnos en el próximo partido siendo conscientes de que vamos a salir a ganar ante el Villareal”. El centrocampista se deshizo en elogios con el submarino amarillo de que “es es un equipo con una gran plantilla”. Aunque el club de Castellón tenga un partido importante ante el Chelsea, que puede suponer una ventaja para el conjunto nazarí, Montoro tiene claro estar centrados en el próximo partido “siendo conscientes de que vamos a salir a ganar ante el Villareal“.

Le preguntaron por Monchu, una de las grandes incorporaciones de esta temporada a lo que el mediocentro dijo que “tiene unas cualidades brillantes con condiciones buenas y mucho fútbol en sus piernas” y “le hemos hecho la adaptación más fácil posible y que se integre lo mejor posible.”

Sobre la posibilidad de tener el objetivo de aspirar a entrar a la Europa League, Montoro aseguró que no piensa mas allá y que “ahora mismo hay que centrase en el presente“.

En lo deportivo, sobre la metodología de Robert Moreno ha declarado que saben cual es la metodología del míster, que es ser más protagonistas con el balón. “Todo lo que sea sumar conceptos nos va a beneficiar. Yo como centrocampista me adapto a cada partido. Soy un jugador que me gusta estar con el balón y cuanto más lo tengo más cómodo me siento. Pero sí, al míster le gusta que tengamos posesión del balón“, ha explicado em mediocentro valenciano.

Una de las declaraciones que más han llamado la atención ha sido lo que piensa de la plantilla actual, tras importantes bajas como Roberto Soldado o Yangel Herrera. “Para mí es la mejor plantilla de toda la Liga. Yo voy con mi plantilla a dónde sea. Quien venga lo acogeremos como uno más y peleará como uno más”.

Por último, tras una temporada en la que de cinco partidos solo se han enfrentado a un equipo de Primera División, Montoro ha dejado claro que “las pretemporada son pretemporadas. No habremos competido con muchos rivales de Primera División. A la hora de empezar la temporada se cambia el chip“.

Sobre el primer partido de la nueva temporada de Liga imagina y sueño con “los tres puntos“.