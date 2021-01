El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha pedido este jueves a los andaluces que de “forma voluntaria y solidaria” se queden en casa a partir de las 20.00 horas.

Así lo ha solicitado al inicio de su intervención en un Pleno extraordinario del Parlamento andaluz y un día después de que el Consejo Interterritorial de Salud rechazase esta petición de la Junta. “Tenemos que disminuir la movilidad al máximo, aislarnos para evitar contagios. A partir de las 20,00 de forma voluntaria y solidaria aislarnos. Yo y mi familia a las 20,00 horas estaremos aislados en casa”, ha subrayado.

Aguirre ha explicado que en la reunión de este pasado miércoles hizo de portavoz de una mayoría de comunidades que solicitaba flexibilizar el toque de queda y los confinamientos domiciliarios selectivos. “Si tenemos las competencias, queremos las herramientas”, ha pedido, si bien ha advertido de que la respuesta del ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue “quizás, quizás, quizás”.

En esta misma línea, ya se pronunció este pasado miércoles el consejero, que insistió en la necesidad de que “el toque de queda se pueda aplicar según las condiciones epidemiológicas y de evolución de cada territorio”, y volvió a pedir al Gobierno que “cree las condiciones legales para que las comunidades podamos ampliar el horario de confinamiento domiciliario de la forma más flexible y lo más selectiva posible”, porque “no podemos hacer más desde las competencias que tenemos asignadas las CCAA”.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya consideró “un error” que el Estado haya descartado la petición por parte de la mayoría de las comunidades autónomas de modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda más allá de las 22.00 h.

En cuanto a la vacunación Covid-19, para poder cumplir los plazos previstos ha insistido en su petición al Gobierno de España para que “en la medida de lo posible, nos suministre un mayor número de dosis de la vacuna, porque nuestro objetivo es vacunar lo antes posible a todos los andaluces. Y precisamente el ritmo de vacunación dependerá de las dosis de la vacuna que recibamos”.

La Estrategia Andaluza de Vacunación de la Covid-19, que sigue el último documento de Estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, se ha recogido en el Plan 24/7, en el que se detallan los grupos de vacunación y los plazos para administrar las dosis. Dicho Plan se ha incorporado al Plan Estratégico Antigripal/Covid-19 en Andalucía para la campaña 2020-2021.

Un plan puesto en marcha en el sistema sanitario andaluz que, según Aguirre, “tiene capacidad suficiente para aumentar de forma importante el número de dosis administradas”. Como ejemplo, ha recordado que “en una semana en la campaña de vacunación administramos más de 439.000 dosis”.

Entre las claves del Plan de Vacunación de Andalucía está la administración de la vacuna a los grupos priorizados, de acuerdo con el documento del Ministerio de Sanidad. Ya se ha puesto la primera dosis al grupo 1, entre los que están residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes, incluyéndose los centros de día vinculados a residencias. El inicio de la segunda dosis comenzó el 17 de enero. Y también se ha puesto la primera dosis al personal sanitario y sociosanitario en primera línea Covid-19, que están en el grupo 2.

El grupo 3, por su parte, está integrado el personal sanitario y sociosanitario no considerado de primera línea Covid-19, y el grupo 4 lo forman los grandes dependientes (grado III de dependencia) que no viven en residencias ya que en este caso pertenecerían al grupo 1. En una segunda etapa de vacunación, están las personas de 70 años o más que no hubieran sido vacunadas. Y, finalmente, el resto de la población.

Aguirre ha recordado la petición hecha la semana pasada al Ministerio de Sanidad para priorizar la vacunación de las personas mayores de 80 años en sus propios domicilios. Por otro lado, se ha referido a la reserva de vacunas que se está haciendo en Andalucía. Una medida que se ha tomado porque “debemos garantizar una reserva estratégica de dosis que nos permita garantizar la administración de la segunda dosis ante eventuales interrupciones del suministro”.

Inversiones para combatir la pandemia

El consejero de Salud y Familias ha hablado también sobre el conjunto de inversiones que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo en los centros sanitarios para adecuarlos a la lucha contra la pandemia. Así, desde el final del verano se han llevado a cabo un total de 971 obras en centros de salud, ambulatorios y hospitales, con una inversión de 170 millones de euros.

“Gracias a este esfuerzo inversor, entre otras medidas, hemos incrementado en 883 las camas de hospitalización en planta, es decir, un 7,1% y 272 las UCI con respirador, es decir, un 32,6%”, ha comentado.

PSOE-A: “No han hecho lo que tenían que hacer”

En el turno de intervención de los grupos, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha señalado “la falta de respeto” del presidente andaluz, Juanma Moreno, por no acudir al Pleno extraordinario e irse “a Jaén sin mascarilla”, con los datos “tan tremendos” que se están registrando. “Andalucía es la comunidad, solo Murcia y Castilla y León por encima, que más ha empeorado en lo que va de año”, pero vienen aquí a “sacar pecho” de su gestión. “No han hecho lo que tenían que hacer”, ha reprochado.

“Antes de navidades ya tenían datos que apuntaban a lo que está ocurriendo. Es una enorme irresponsabilidad”, ha advertido, toda vez que ha criticado que la Junta se ponga a “enredar” con el toque de queda con las competencias que de por sí ya tiene. Esto, a su vez, se une, a su juicio, a que Andalucía es “la última en realizar PCR y en rastreadores”. “Hemos pasado de salvar la navidad a que la tercera ola es explosiva”, ha criticado Fiscal.

Por parte del PP-A, la diputada Beatriz Jurado, tras señalar “las cifras desoladoras” que presenta este jueves la pandemia, ha defendido la gestión del Gobierno andaluz que toma las medidas necesarias “sin que le tiemble el pulso” para hacer frente al coronavirus, frente a un PSOE-A “preocupado de sus problemas internos”. Asimismo, se ha mostrado “indignada por la desaparición” del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, “preocupado por las elecciones catalanes”.

“Estamos pidiendo mejores respuestas y nos encontramos con la callada del Gobierno socialista”, ha indicado, toda vez que ha criticado “la dejación de funciones” del Ejecutivo central.

El diputado de Ciudadanos (Cs) Emiliano Pozuelo ha defendido como la Junta ha ido modulando la gestión de la pandemia según el escenario y ha señalado “la transparencia” de Aguirre con “multitud de comparecencias” ante la situación provocada por la Covid-19. “La rapidez de propagación de la tercera ola vuelve a poner a prueba el sistema sanitaria y Cs pide a la Junta que centre su esfuerzos en ella y en dotar todos los recursos para proteger a la población”, ha pedido, toda vez que le ha aconsejado a Aguirre que “se aísle del ruido político” de estos días para tomar decisiones.

De su lado, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha reprochado al Gobierno andaluz que “pretenda declinar toda responsabilidad y ceder las decisiones en la lucha contra la pandemia al Gobierno nacional”. También ha criticado “el empeño en echar la culpa a los ciudadanos” y, además, ha cuestionado que se cierre la actividad económica cuando el origen de los contagios es en reuniones familiares. “Usted puede cerrar prácticamente todo, menos la actividad esencial y ¿eso es poco?”, ha preguntado.

“Toca reinventarse, Aguirre. La pandemia exige algo más que trabajo y compromiso. Hemos respaldado sus actuaciones, pero no sabemos cuánto tiempo podremos seguir haciéndolo de seguir igual las cosas”, ha concluido.

Por último, la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha detallado el “aparataje jurídico” que el consejero tiene para mejorar los indicadores de la pandemia y ha preguntado sobre “si el problema es que la gente pueda estar en la calle de 20,00 a 22,00 horas”. “Falta personal sanitario, la vacunación va despacio, hay exámenes presenciales en la universidad, no hay teletrabajo garantizado en la función pública, se puede cazar y esquiar, pero el problema está en que la gente puede estar en la calle de 20,00 a 22,00 horas”, ha subrayado, toda vez que ha indicado que “el problema está en que no tiene fuerza en el Consejo de Gobierno para decir no” a estas situaciones.